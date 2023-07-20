Horlama cinayetinde mahkemeden flaş karar!

İş arkadaşını horluyor diye öldürmüştü! Mahkemeden flaş karar Muğla'da bir otelin lojmanında yaşanan olayda Muzaffer Esen, iş arkadaşı Kenan Maral'ı horluyor diye öldürmüştü. Korkunç cinayetle ilgili davada da sıcak bir gelişme yaşandı. Mahkeme, katil zanlısının akıl sağlığının araştırılmasına karar verdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kendisini daha önce horladığı için uyaran mesai arkadaşı Kenan Maral'ı (29) kaldıkları lojmanda uyurken 20 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan özel güvenlik görevlisi Muzaffer Esen'in (28), avukatlarının, akıl sağlığının yerinde olmadığını belirterek rapor talebinde bulunmaları üzerine, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevkine karar verildi.

DHA'nın haberine göre olay, geçen yıl 12 Aralık saat 06.00 sıralarında personellerin kaldığı lojmanda meydana geldi. Bir otelin plajında güvenlik görevlisi olan Kenan Maral, iddiaya göre aynı odada kaldığı mesai arkadaşı Muzaffer Esen´i daha önce horladığı için uyardı.

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Olaydan 2 gün önce ikili arasında 'horlama' nedeniyle yine tartışma çıkması üzerine vardiya saatleri değiştirildi. Gece vardiyasında çalışan Muzaffer Esen, sabah saatlerinde lojmana döndüğü sırada mesai arkadaşı Maral'ı uykusunda 20 yerinden bıçaklayıp, öldürdü. Esen, ardından polisi arayıp, teslim oldu. Gözaltına alınan Esen, sevk edildiği, adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.