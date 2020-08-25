Mutluluk sağlamaya yarayan bu hormonlar; endorfin, dopamin melatonin ve serotonindir. Vücutta bu hormonların yeterli olması demek hem psikolojk olarak hem de vücut sağlığı açısından önem taşımaktadır. Mutluluk hormonlarının vücutta eksik olması kişileri bazı durumlarda ruhsal olarak çöküntüye uğratabilir. Mutluluk hormonu birtakım gıdalar, içecekler yoluyla alınabileceği gibi; güneş ışığı ve bazı aktivitelerde bu hormonun salgılanmasına yardımcı olmaktadır. Özellikle balık, fındık, badem, ceviz gibi omega yağ asitlerine sahip gıdalar bu hormonların salgılanması için faydalı olmaktadır.

Dopamin eksikliği nedeni ile belirti veren en önemli durum ruhsal iç çöküntüsü yaşıyor olmaktır. Dopaminin motive edici etkisinin olmaması halinde işe yaramaması anlamına gelir ki; bu durum uzun sürmesi halinde depresyona yaşanmasına dahi etken olabilmektedir.

Serotonin mutluluk hormonlarında en önemlisidir. Neşeli olmamıza, enerjik olmamıza, mutlu ve huzurlu ruh hali taşımamıza ve iştahımızın yerinde olmasına bu hormon katkı sağlar. Serotonin vücutta eksikliğini yaşamak; gergin, sinirli ve huzursuz bir hale düşmeye neden yaratmaktadır. Serotonin özellikle beslenme yoluyla elde edilen nörotransmitterlerdir. Serotinin artışı beyin hücrelerinin sahip olduğu triptofan proteini ile gerçekleşir. Özellikle çikolata, muz, peynir ve yulaf triftofan içeren gıdalar arasında tüketilmesi uygun olacaktır.

Endorfin ise, vücudun kendi ürettiği güçlü bir uyuşturucu niteliğinde olup; rahatlık, keyif, huzur ve neşe gibi duyguları ifade eder. Özellikle mutlu haberler sonucunda ya da keyifli bir an yaşarken veya çikolata gibi gıdalar tüketilmesi ile salgılanmaktadır. Spor yapmak ve mutlu olacak aktivitelerde bulunmak sayesinde endorfin salgılanması artacaktır.

Tehlikeli bir durum olduğunda salgılanan hormon ise; nerodrenalin olarak adlandırılır. Bu korkuyla salgılanan bir hormondur. Vücudun kendini korumaya alması anlamında bu hormonun salgılanması devreye girer. Nerodrenalin salgılanmasının dengede olması için; stresten uzak durmak gereklidir.

Adrenalin; insanın enerjisini yükselten ve birçok çılgınlığı yapmaya iten bir hormondur. Heyecan içeren, korku, sıkıntı ve ruh halinin tavan yaptığı durumlarda salgılanan bir hormondur. Adrenalinin salgılanması ile dikkat unsuru artar ve görsel açıdan hafızanın güçlenmesini sağlar. Bu hormonun yükselmemesi için stresli olmamak da önem taşımaktadır.

Melotonin de rahatlık, uyku ve mutluluk veren hormondur. Özellikle hava karardıktan sonra algılaması artar. Gün boyunca az üretilir. Melotonin tarafından biyolojik olarak saatimizin yönetimi sağlanır. Özellikle kan şekerini düzenli tutmak bu hormonun düzenli olmasını sağlayacaktır. Bu durumda spor ve aktiviteler yapmak yardımcı olacaktır.

Hormon seviyelerini bilmek ve eksikliklerin olması halinde önlem alınması için beslenmeye, hayat biçimine ve aktivitelere yönelmek; özellikle mutluluk adına ve sağlık için alınması gereken düzenlemeler olacaktır.