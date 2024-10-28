Hortumlu öpücüklü komşu tacizi!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. Bir adam karşı apartmanda oturan iki kız kardeşin kapısına bıçakla dayandı. Sizi seviyorum diyerek içeriye girmeye çalıştı. Verdiği ifade ile de şaşkına çevirdi.
Giriş: 28.10.2024 - 20:17 Güncelleme: 28.10.2024 - 20:17
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
Bir adam karşı apartmanda oturan iki kız kardeşin kapısına bıçakla dayandı.
Sizi seviyorum diyerek içeriye girmeye çalıştı.
Verdiği ifade ile de şaşkına çevirdi.
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