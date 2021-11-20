AA

Endonezya'da kaçak avcıların kurduğu tuzağa hortumunu kaptıran yavru fil, sürüsü tarafından geride bırakılmıştı.

AA'nın haberine göre resmi yetkililer tarafından kurtarıldıktan sonra tedavi edilmek üzere vahşi hayvan barınağına götürülen fil yavrusunun hortumunun bir kısmı kesilmişti.

Yemek yemekte zorlanan yavru fil, iki gün mücadele ettiği enfeksiyona yenik düşerek öldü.

Aceh Doğal Kaynakları Koruma Ajansı Başkanı Agus Arianto, "Şiddetli enfeksiyon nedeniyle hayatını kurtaramadık. Yardım etmek için elimizden geleni yaptık" diye konuştu.

EN HAYATİ ORGANI

Nefes alma, su taşıma ve nesneleri kavrama görevlerini gören hortum, fillerin en hayati organı.

Hortumu olmayan filler her türlü tehdide karşı savunmasız kalıyor ve yaşam onlar için eziyete dönüşebiliyor.

Sumatra fillerinin sayısı, kaçak avcılık ve Borneo ile Sumatra'daki ormansızlaşma nedeniyle hızla azalıyor. Doğal Yaşamı Koruma Vakfı'nın bildirdiğine göre doğada şu anda yalnızca 2 bin 800 fil bulunuyor.