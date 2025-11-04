Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol NBA Houston Rockets: 110 - Dallas Mavericks: 102 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Houston Rockets: 110 - Dallas Mavericks: 102 | MAÇ SONUCU

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Dallas Mavericks'i 110-102 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 10:54 Güncelleme: 04.11.2025 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alperen "double-double" yaptı, Rocekts kazandı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Houston Rockets, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı karşılaşmada Dallas Mavericks'i 110-102 yendi.

        Toyota Center'da Mavericks'i ağırlayan Rockets'ta yaklaşık 40 dakika süre alan Alperen, 26 sayı, 11 ribaunt, 6 asist, 1 top çalmayla oynadı.

        Üst üste 4. galibiyetini elde eden ev sahibi ekipte Amen Thompson 27, Kevin Durant 21 ve Tari Eason 15 sayı attı.

        Mavericks'te PJ Washington'ın 29 sayı, 12 ribaunt ve Max Christie'nin 17 sayı, 6 asistlik performansları, sezonun 5. yenilgisini önleyemedi.

        BUCKS, ANTETOKOUNMPO'NUN SON SANİYE BASKETİYLE KAZANDI

        Milwaukee Bucks, Gainbridge Fieldhouse'ta konuk olduğu Indiana Pacers'ı Giannis Antetokounmpo'nun son saniye basketiyle 117-115 yendi.

        REKLAM

        Beşinci galibiyetine ulaşan Bucks'ta "double-double" yapan Antetokounmpo, 33 sayı, 13 ribaunt, 5 asist, 2 top çalmayla mücadele etti.

        Bu sezon 6. mağlubiyetini yaşayan Pacers'ta ise Pascal Siakam 32 ve Isaiah Jackson 21 sayı üretti.

        LAKERS YILDIZLARI OLMADAN GALİP GELDİ

        Los Angeles Lakers, yıldız oyuncularının yer almadığı Portland Trail Blazers deplasmanında 123-115'lik skorla kazandı.

        Moda Center'da oynanan mücadeleye LeBron James, Luka Doncic ve Austin Reaves'ten yoksun çıkan Lakers'ta Deandre Ayton, 29 sayı, 10 ribaunt, 2 asist, 3 blokla galibiyeti getirdi.

        Peş peşe 4 olmak üzere 6. galibiyetini alan konuk ekipte Rui Hachimura 28 ve Nick Smith Jr 25 sayı buldu.

        Trail Blazers'ta ise Deni Avdija'nın 33 ve Shaedon Sharpe'ın 23 sayısı, sezonun üçüncü yenilgisini engelleyemedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        29 kentte operasyon!... Fal ve büyü dolandırıcılığı: 62 gözaltı!
        29 kentte operasyon!... Fal ve büyü dolandırıcılığı: 62 gözaltı!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        TÜBİTAK ve Aselsan'a FETÖ operasyonu! 5 ilde 19 gözaltı kararı!
        TÜBİTAK ve Aselsan'a FETÖ operasyonu! 5 ilde 19 gözaltı kararı!
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        Otomobil satışlarında tarihi rekor
        Otomobil satışlarında tarihi rekor
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Hamsi bir haftada yüzde 100’den fazla arttı
        Hamsi bir haftada yüzde 100’den fazla arttı
        Trump'tan Mamdani'ye "fonları keserim" tehdidi
        Trump'tan Mamdani'ye "fonları keserim" tehdidi
        Avukat Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de
        Avukat Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de
        Yağmur müjdesi! Bu bölgelerde sağanak bekleniyor
        Yağmur müjdesi! Bu bölgelerde sağanak bekleniyor
        Hangi renk ruh halini değiştiriyor?
        Hangi renk ruh halini değiştiriyor?
        WP: Trump Gazze sürecinde Türkiye'yi merkezi rolde görüyor
        WP: Trump Gazze sürecinde Türkiye'yi merkezi rolde görüyor