ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Hoyrattır bu akşamüstüler daima dizesiyle başlayan ve İspanyolcada unutuş anlamına gelen Olvido adlı şiir hangi şaire aittir sorusunun yanıtı.

Hoyrattır bu akşamüstüler daima dizesiyle başlayan ve İspanyolcada unutuş anlamına gelen Olvido adlı şiir hangi şaire aittir?

A: Cahit Sıtkı Tarancı

B: Ahmet Muhip Dıranas

C: Yahya Kemal Beyatlı

D: Nazım Hikmet Ran

Cevap: Ahmet Muhip Dıranas (B)

KİM MİLYONER OLMAK İSTER HAKKINDA

Kim Milyoner Olmak İster Yarışmasıda toplam 12 soru bulunuyor. 2. soruyu görmeye hak kazanan yarışmacılar için 1.000 TL, 7. soruyu görmeye hak kazanan yarışmacılar için ise 15.000 TL’lik baraj soruları yer almaktadır. Yarışmasının yarışmayı kaybetmesi durumunda en son geçmiş olduğu baraj sorusunun ödülünü almaya hak kazanmaktadır. Yarışmacı, çekilmek istemesi durumunda da yine en son tanımlamıştır olduğu sorunun ödülünü almaktadır. Tüm bunlarla birlikte yarışmacılar toplamda 4 joker hakkı sunulmaktadır ve yarışmacı bu jokerlerden 3’ünü dilediği zaman kullanma hakkına sahiptir. 4. joker hakkı olan çift cevap hakkını ise yarışmacı 7. soruyu da bildikten sonra sonra kullanabilmektedir.

Eski yarışmadan farklı bir yönü olarak yeni yarışmada yarışmacılar “sesli soru” ile karşı karşıya getirilmektedir. Yarışmacı ilk olarak ses kaydını dinletiliyor ve arkasından dinlerken bu ses kaydı ile ilgili sorulan soruya cevap vermesi isteniyor. Söz konusu bu sesli soru, 2. baraj olan 7. soru dâhil olmak üzere ilk 7 soruyu içine alan bölümde yer almaktadır.