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        Haberler Gündem HP Genel Başkanı Özgür Özel'den Saraçhane'deki mitingte açıklamalar

        HP Genel Başkanı Özgür Özel'den Saraçhane'deki mitingte açıklamalar

        Silivri'de bulunan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluğunun 100. gününde CHP, Saraçhane'de tarihi bir miting düzenliyor. CHP Lideri Özgür Özel'den mitingte açıklamalar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 21:47 Güncelleme: 01.07.2025 - 22:02
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        Özel Saraçhane'de konuşuyor
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane'deki konuşmasından satır başlıkları şöyle:

        "Bundan tam 100 gün önce Erdoğan televizyonların karşısına çıktı. Sizin 4. eylem gününüzdü. Dedi ki 1 ay sonra birbirlerinin yüzüne bakamayacaklar. Ey Erdoğan, bu sözden beri 3 ay geçti. 100 gün geçti. Biz bugün ailelerle beraberiz. Omuz omuzayız. Birlikteyiz. Kimsenin kimseden gözünü kaçıracak hali yok. Biz birbirinin gözüne değil, birbirimizin emanet evlatlarına bakacak kadar kardeşiz. Bu meydan birilerinin sandığı gibi bir siyasi partiye bir görüşe ait değildir.

        "ECEVİT, YILMAZ BAŞSAVCIYA TELEFON AÇIYOR MUYDU?"

        Biz bu yargı darbesine direnirken birisi de çıkmış 'Ben şiir okudum diye ceza aldım, hukuk mücadelesi verdim, yargıyı tanımadım demedim' diyor. O dönem Türkiye'de hukuk varmış ki, hukuk mücadelesi verdin. Yargıtay'dan karar kesinleşene kadar kimsenin aklından seni tutuklamak geçmemiş. O gün başsavcı ile konuşan var mıydı? O gün Bülent Ecevit, Mesut Yılmaz her akşam başsavcılara telefon açıyor muydu? 'Anayasa mahkemesine kararına uymuyorum, saygı da duymuyorum' diyen sen değil miydin? Hukuksuzluğu bugün de İzmir'e sıçrattılar. 100 kara günü anlatacağımız bugün de bir şafak operasyonuyla adaleti lekelediler. Burada sana açıkça meydan okuyorum. Bin yerde operasyon yapsan bin kere direneceğiz.

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        "ANDOLSUN Kİ EMEKÇİLER KAZANACAK, ÖĞRENCİLER KAZANACAK"

        Yapılan bu adaletsizlikler ekonomiye zarar veriyor. Tarımda çiftçinin borcuna faizi bile kaldırmayanlar bu faiz yükünün 20 katını Ekrem Başkan'a darbe için kullanıyorlar. Öğrencilere yurt veremeyenler, burs vermeyenler darbeye para buluyorlar. Buradan söylüyoruz; and olsun ki bu haramilerin saltanatı bitecek and olsun ki emekçiler kazanacak, öğrenciler kazanacak, biz kazanacağız, Türkiye kazanacak.

        "BU MİLLETİ BU İKTİDARDAN KURTARACAĞIZ"

        Bundan sonraki seçim CHP'nin kazanacağı ama kimsenin kaybetmeyeceği seçimdir. AK Parti'ye oy vermiş, kaydolmuş kimse korkmasın. Bir tek hırsızlar, yolsuzlar korksun. Çeteler korksun, talimat verenler, talimatı alıp da adaleti katledenler korksun. Onlardan hesap soracağız. Biz emekliye zam isteriz para yok, asgari ücrete zam isteriz para yok, memur emeklisine zam isteriz para yok, çiftçiye destek isteriz para yok, darbeye gelince para var. Biz bugün bu meydanda iken evlerde kullandığımız doğalgaza yüzde 25 zam yaptı Erdoğan. Bu milleti bu iktidardan derhal kurtaracağız.

        "TERÖRSÜZ VE DEMOKRATİK TÜRKİYE İSTİYORUZ"

        Elbette CHP tarihsel çizgisinde bu ülkenin parası teröre değil hizmete, emeğe, emekçiye, öğrenciye çiftçiye gitsin istiyoruz. Sadece terörsüz Türkiye demekle olmuyor. Terörsüz ve demokratik bir Türkiye istiyoruz. Terörsüz, çetesiz, mafyasız hukuk devleti istiyoruz. Milletin birliğini ve huzurunu savunuyoruz. Bu yapılanlar birliği bozuyor, huzuru kaçırıyor. Adalet ve hukuk istiyoruz. Bu adaletsizlikler iç cepheyi zayıflatıyor. Milletimize sesleniyoruz, artık birlik için beraberlik için zenginlik için adalet istiyoruz, hak diyoruz, adalet diyoruz.

        "YARGILAMALARI TRT'DE CANLI YAYINLAYIN"

        Ey Erdoğan, adayımı bırak, sandığı getir, adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum. Size söz veriyorum o sandık gelecek, Erdoğan gidecek. İktidar gelecek, huzur gelecek, adalet gelecek. Bir talep, bir çağrı, bir meydan okuma sonra da bir teşekkürüm var. Talebimiz şunadır; biz birbirimize güveniyoruz. Babamıza, eşimize, belediye başkanımıza, arkadaşlarımıza güveniyoruz. Erdoğan'a sesleniyorum; sen de o savcına güveniyorsan, yargılamaları TRT'den canlı yayınlayın. Biz buradayız, kendimize güveniyoruz. TRT'den verin ki, millet iftirayı duysun cevabını da görsün.

        Ayrıntılar gelecek...

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        #Özgür Özel
        #HABER
        #Saraçhane mitingi
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