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        Haberler Spor Diğer Beşiktaş'ın St. Pölten HT Spor canlı izleme ekranı ile HT Spor canlı-anlık maç yayın linki, uydu frekansı ile HT Spor nereden izlenir, nerede var? - Diğer Haberleri

        HT Spor canlı izle

        Türkiye'nin en yeni spor kanalı HT Spor, yayınlarına tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ın St. Pölten ile oynayacağı özel maç HT Spor ekranlarında yayınlanıyor. İşte HT Spor'un güncel canlı yayın linki, uydu frekansı ve tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 10:00 Güncelleme: 10.07.2025 - 10:40
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        Türkiye'nin en yeni spor kanalı HT Spor'u izleyebileceğiniz frekans ve platformlar. HT Spor'un uydu bilgileri

        HT SPOR CANLI

        Uydu Bilgileri: 42° Doğu Uydusu, Batı Beam

        Frekans: 11837 Vertical (Dikey)

        Sembol Oranı: 30000

        HT Spor'u izleyebileceğiniz frekans ve platformlar:

        Türksat 4A 11837 V 30000 2/3

        Digitürk: 75. Kanal

        D-Smart: 79. Kanal

        Tivibu: 87. Kanal

        Kablo TV: 227. Kanal

        TV+ : 73. Kanal

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