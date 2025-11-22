Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol TKBL HT Spor'da derbi heyecanı: Galatasaray Çağdaş Faktoring-Fenerbahçe Opet - Basketbol Haberleri

        HT Spor'da derbi heyecanı: Galatasaray Çağdaş Faktoring-Fenerbahçe Opet

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasındaki dev derbide Galatasaray Çağdaş Faktoring, yarın sahasında Fenerbahçe Opet'i ağırlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 18.30'da başlayacak mücadele HT Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 09:57 Güncelleme: 22.11.2025 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Potada derbi heyecanı HT Spor'da!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasındaki derbi maçta Galatasaray Çağdaş Faktoring, yarın Fenerbahçe Opet'i konuk edecek.

        DEV MAÇ HT SPOR'DA!

        Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 18.30'da başlayacak. Dev mücadele HT Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

        Derbi mücadelesinde Önder Yılmaz, Berk Kurtulmuş ve Burak Erkan hakem üçlüsü görev yapacak.

        Geride kalan haftalarda 5 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, ligde lider konumda bulunuyor.

        Oynadığı 5 maçı da kazanan 1 maçı eksik sarı-lacivertliler, 2. sırada yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        100 milyar lira kamu zararı! 20 tutuklama
        100 milyar lira kamu zararı! 20 tutuklama
        Tarihi eser evin duvarındaydı... Ne yaptın muhtar?
        Tarihi eser evin duvarındaydı... Ne yaptın muhtar?
        Alüminyum fosfit uyarısı! Soluduğunuz an geç olabilir
        Alüminyum fosfit uyarısı! Soluduğunuz an geç olabilir
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        İstifa eden işçinin işsizlik maaşı
        İstifa eden işçinin işsizlik maaşı
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!
        "Mamdani'ye yardım edeceğiz"
        "Mamdani'ye yardım edeceğiz"
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Kasım ayının ortasında mayıs gibi!
        Kasım ayının ortasında mayıs gibi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Orta Çağ’da sabun kullanmak neden ayıptı?
        Orta Çağ’da sabun kullanmak neden ayıptı?
        F.Bahçe'den İrfan Can Kahveci kararı!
        F.Bahçe'den İrfan Can Kahveci kararı!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Minik Karan'ın ölümünde de aynı firma çıktı
        Minik Karan'ın ölümünde de aynı firma çıktı