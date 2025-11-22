HT Spor'da derbi heyecanı: Galatasaray Çağdaş Faktoring-Fenerbahçe Opet
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasındaki dev derbide Galatasaray Çağdaş Faktoring, yarın sahasında Fenerbahçe Opet'i ağırlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 18.30'da başlayacak mücadele HT Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
Derbi mücadelesinde Önder Yılmaz, Berk Kurtulmuş ve Burak Erkan hakem üçlüsü görev yapacak.
Geride kalan haftalarda 5 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, ligde lider konumda bulunuyor.
Oynadığı 5 maçı da kazanan 1 maçı eksik sarı-lacivertliler, 2. sırada yer alıyor.