Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!

Şanlıurfa Siverek'teki bir lisede silahlı saldırı düzenlendi. Öğrenci ve öğretmenlerin yaralandığı saldırıda, bölgeye çok sayıda sağlık ve özel harekat polisi sevk edildi. Saldırının görgü tanığı, saldırganın 18-19 yaşlarında olduğunu, önce okulun bahçesinde uzun namlulu silahla ateş açtığını ardındansa okulun içine girip ateşe devam ettiğini söyledi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ise olayın ardından yaptığı açıklamada, av tüfeğiyle düzenlenen saldırıda çoğu öğrenci 16 yaralı olduğunu belirterek saldırganın, okulun eski öğrencisi olduğunu ve kendi hayatına son verdiğini ifade etti. Saldırganın Ömer Ket olduğu öğrenildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırıda, 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis, 1 kantin işletmecisinin yaralandığı belirtildi. Saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı