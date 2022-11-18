Dünyanın ilk mağara kilisesi: St. Pierre

ST. PİERRE ANIT MÜZESİ Açılış/Kapanış Saatleri

Açılış Saati: 08:30 / Kapanış Saati: 17:00

Gişe Kapanış Saati: 16:30

Kapalı Günler: Her gün açık

Adres: Küçükdalyan Mahallesi

E-mail: hataystpierremuzesi@kultur.gov.tr

Tel : 03262251060 Küçükdalyan Mahallesi03262251060

Ücret: 65 TL

“Dünyanın ilk mağara kilisesi” olarak kabul edilen St. Pierre Kilisesi, Antakya-Reyhanlı yolu üzerinde, Stauris Dağı'nın (Haç Dağı) batı yamacında yer alıyor.

Hz. İsa’nın 12 havarisinden biri olan St. Pierre, M.S. 29-40 tarihleri arasında Antakya’ya gelerek Hristiyanlığı bu kilisede yaymaya çalışmıştır. Dini toplantıların yapıldığı bu kilisede “Hristiyan” adının cemaate ilk kez burada verilmiş olması, St. Pierre Kilisesi’nin Hristiyanlığın ilk kiliselerinden biri olmasını sağlamaktadır.

St. Pierre (Aziz Petrus) Kilisesi, 1963 yılında Papa VI. Paul tarafından “Hac yeri” ilân edilmiştir. Modern şehir manzarası eşliğinde gezilen kilisede,her yıl 29 Haziran’da Katolik Kilisesi tarafından ayin düzenlenmektedir. Hristiyanlığın Katolik, Ortodoks ve Protestanlık mezheplerine ayrılmadan önceki ilk kilisesi olarak da biliniyor.

MAĞARADAN KİLİSEYE UZANAN YOLCULUK

Doğal bir mağarayken eklemelerle kiliseye dönüştürülen yapı, 12. ve 13. yüzyıllarda Haçlılar tarafından ön cephesine yapılan ek inşaatla gotik tarza dönüştürüldü. Mağaranın tabanında 4. ve 5. yüzyıllara ait mozaik kalıntıları yer almaktadır. Ayrıca kilisede altar (sunak), niş içinde St. Pierre’nin küçük mermer heykeli, kutsal sayılan su ve saldırı esnasında cemaatin gizlice kaçmasına yarayan bir tünel de yer almaktadır. St. Pierre Kilisesi’ni her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret etmektedir.

HAZIR GELMİŞKEN…

Samandağ’a bağlı; Aknehir Mahallesi kırsalında yer alan ve M.S. 5. yüzyılda inşa edilen St. Simon Manastırı da görülmesi gereken önemli örenyerlerinden biridir. Harika doğa manzarası içinde yer alan manastır, Geç Antik Çağ’da “Sitilitler Tarikatı” nın kurucusu St. Simon öncülüğünde dini ayinlerin yapıldığı ve St. Simon’un inzivaya çekildiği kilise olarak bilinmektedir.