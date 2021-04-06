Xiaomi Mi Band serisiyle 100 milyonları aşan satış rakamına ulaşması, akıllı bileklik piyasasını oldukça kızıştırdı. Son olarak Band 4 serisini çıkaran Huawei, rakipleri ile rekabet anlamında Huawei Band 6 modelini piyasaya sürdü.Henüz Türkiye'de satışa sunulmayan Huawei Band 6'nın fiyatı ve özellikleri merak ediliyor. İşte detaylar...

HUAWEİ BAND 6 FİYATI NE KADAR?

Huawei Band 6, Malezya’da yaklaşık 55 Dolar fiyatla satılıyor. Grafik Siyah, Amber Gün Doğumu ve Orman Yeşili gibi üç renkte geliyor. Ülkemizde ne zaman satışa çıkacağı konusunda herhangi bir bilgi yer almıyor.

HUAWEİ BAND 6 ÖZELLİKLERİ NELER?

Akıllı saat ve bileklik ürünlerine talebin oldukça yüksek olduğunu biliyoruz. Bu noktada yeni tanıtılan Huawei Band serisinin yeni üyesi Band 6, çok şık görünüyor ve şirketin akıllı saatine tasarımsal olarak göz kırpıyor.

Ekran tarfında bizleri 1.47 inçlik AMOLED bir kurulum karşılıyor ve bu ekran 194 x 368 piksellik bir çözünürlük sunuyor. Dokunmatik ve renkli bir ekranla bizleri karşılayan bu cihaz 18 gram ağırlığında ve yüzde 148 oranında artırılmış bir ekran deneyimi sunuyor.

Cihaz Android 6.0 ve iOS 9.0 üstü sürümlere sahip akıllı telefonlarla kolaylıklı bağlantı kurabilen bileklik, Bluetooth 5.0 teknolojisine sahip. Gelelim cihazın pil ömrüne... Bir kez şarj deldiğinde iki hafta çalışmayı vadeden cihaz, 5 dakikalık bir şarj ile de 2 gün gibi uzun bir süre dayanıbiliyor. Şarj tarafında iddiasını bu cihaza da taşıyan Huawei, Sp02 yani kandaki oksijen miktarını ölçebilen bu bilekliğine 96 farklı egzersiz moduna da sahip.