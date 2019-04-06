Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, İzmir’in ardından İstanbul’daki ilk deneyim mağazasını bugün İstinyePark’ta faaliyete soktu.

Huawei Deneyim Mağazası’nın açılışı öncesi düzenlenen toplantıda konuşan Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang, “Türk tüketicilerin ürünlerimizi deneyimlemesini son derece önemsiyoruz. 2019 yılında kendi mağazalarımızla tüketicilere ulaşmaya başladık. Şubat ayında İzmir MaviBahçe’de açtığımız ilk Deneyim Mağazamızın ardından ikinci mağazamızı İstanbul’da İstinyePark’ta hizmete açıyoruz” dedi.

İstinyePark Deneyim Mağazası’nda tüketiciler başta P30 Serisi olmak üzere Huawei’nin tüm akıllı telefonlarını ve diğer ürünlerini yakından inceleme ve deneyimleme fırsatı bulacaklarını belirten Wang, “Son dönemde pazar payımızın yüzde 29.7’ye çıkması, Türkiye’nin Huawei’ye olan yoğun ilgisini göstermesi açısından bizim için önemli” diye konuştu.

6-7 NİSAN'DA YÜZDE 20 İNDİRİM

Verilen bilgiye göre İstinyePark’taki mağaza içerisinde bulunan deneyim alanlarında, akıllı telefon meraklılarının, düşük ışık, geniş açı ve portre fotoğrafların çekilmesi için özel olarak tasarlanan bölümler de yer alıyor. Deneyim Mağazası’ndan Huawei’nin en yeni akıllı telefon modelleri olan P30 ve P30 Pro alan tüketicilere stoklarla sınırlı olmak üzere 21 Nisan 2019 tarihine kadar Huawei Watch GT akıllı saat hediye ediliyor.

Satın alma sırasında Huawei HiCare üzerinden kayıt yaptıran kullanıcılar, 3 ay süreli ekran garantisi de elde ediyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre Huawei’nin İstinyePark’ta bugün tüketicilere kapılarını açan deneyim mağazasında, P30 serisi hariç tüm Huawei ürünlerinde 6-7 Nisan tarihlerinde geçerli olacak yüzde 20 indirim kampanyası uygulanacak.