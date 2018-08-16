Huawei’nin yeni amiral gemileri olacak Mate 20 ve Mate 20 Pro hakkında pek çok bilgi dolaşıyor. Bazıları öylesine söylentiler olsa da iki yüksek performanslı telefonların yeni Kirin 980 işlemcisiyle çalışacakları artık kesinleşti. Şirket geçtiğimiz yıl da Mate 10 and Mate 10 Pro modelleri için Kirin 970’i tanıtmıştı. Aynı işlemci bu kış mevsiminde piyasaya çıkan P20 ve P20 Pro’da kullanıldı.

Mate 20 ve Mate 20 Pro’nun Kirin 980 ile çalışacağını resmi olarak açıklayan Huawei, ayrıca bu işlemcinin 7 nm üretim sürecinden geçeceğini de duyurdu. İlk tanıtılacak 7nm mobil işlemcinin Apple’ın A12 işlemcisi olması bekleniyordu ancak A12 çip, Eylül ayında çıkacak yeni iPhone’larda kullanılacak. Kirin 980 ise bu ay sonu 31 Ağustos’ta başlayacak IFA Berlin etkinliğinde sahneye çıkacak. Böylece 7nm işlemcisini görücüye çıkaran ilk şirket Huawei olacak.

Dört çekirdekli Cortex-A76 ve yine dört çekirdekli Cortex-A55’den güç alacağı söylenilen Kirin 980 ile çalışacak olan Mate 20 ve Mate 20 Pro’nun bu yılın Ekim ayında tanııtlması, kasım ayında ise satışa sunulması bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ