Huawei Mate 20 pro apple 7nm işlemci kiril 980
Teknoloji
Haberler > Ekonomi > Teknoloji

Huawei Mate 20’e güç verecek Kirin 980 bu ay sonu tanıtılacak!

Çinli telefon üreticisi Huawei, yeni amiral gemileri olan Mate 20 ve Mate 20 Pro modellerine güç verecek 7nm işlemcisi Kirin 980'i bu ay sonu IFA Berlin'de tanıtacak. Apple ise 7nm A12 işlemcisi Eylül'de çıkacak iPhone'larında kullanacak

16.08.2018 - 13:01 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Huawei’nin yeni amiral gemileri olacak Mate 20 ve Mate 20 Pro hakkında pek çok bilgi dolaşıyor. Bazıları öylesine söylentiler olsa da iki yüksek performanslı telefonların yeni Kirin 980 işlemcisiyle çalışacakları artık kesinleşti. Şirket geçtiğimiz yıl da Mate 10 and Mate 10 Pro modelleri için Kirin 970’i tanıtmıştı. Aynı işlemci bu kış mevsiminde piyasaya çıkan  P20 ve  P20 Pro’da kullanıldı.

Mate 20 ve Mate 20 Pro’nun Kirin 980 ile çalışacağını resmi olarak açıklayan Huawei, ayrıca bu işlemcinin 7 nm üretim sürecinden geçeceğini de duyurdu. İlk tanıtılacak 7nm mobil işlemcinin Apple’ın A12 işlemcisi olması bekleniyordu ancak A12 çip, Eylül ayında çıkacak yeni iPhone’larda kullanılacak. Kirin 980 ise bu ay sonu 31 Ağustos’ta başlayacak IFA Berlin etkinliğinde sahneye çıkacak. Böylece 7nm işlemcisini görücüye çıkaran ilk şirket Huawei olacak.

Dört çekirdekli Cortex-A76 ve yine dört çekirdekli Cortex-A55’den güç alacağı söylenilen Kirin 980 ile çalışacak olan Mate 20 ve Mate 20 Pro’nun bu yılın Ekim ayında tanııtlması, kasım ayında ise satışa sunulması bekleniyor.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.