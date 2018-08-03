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Huawei, dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon şirketi oldu

Huawei, Samsung'un ardından dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon şirketi oldu. Apple'ı geride bırakan şirketin bu başarıyı sağlamasında en önemli unsurların başında, P20 Pro modeli geliyor. Üçüncülüğe gerileyen Apple'da ise yüzler halen gülüyor

03.08.2018 - 10:11 | Güncelleme: HABERTURK.COM

IDC tarafından yayınlanan verilere göre, 2018 yılının ikinci çeyreğinde Huawei, Apple'ı geride bırakarak dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon şirketi oldu. Bu büyük başarının yakalanmasında Huawei’nin amiral gemisi P20 Pro’nun satışlarının büyük rolü var.

Huawei, 2017 yılının ikinci çeyreğinde 38,4 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirirken, 2018 yılının ikinci çeyreğinde bu rakam rekor bir düzey olan 54,2 milyon adede çıktı. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu Orta ve Doğu Avrupa ile Nordik Bölgesi’nde kaydedilen büyüme ise yüzde 56 oldu.

Huawei P20 Pro etkisi

Leica üçlü kamera ve 5x Hibrid Zoom özellikli gelişmiş kamera sistemi ile donatılmış, Huawei'nin yeni amiral gemisi P20 Pro, yapay zeka teknolojisi ile desteklenen yenilikçi fotoğrafçılık özellikleriyle büyük ses getirmişti. Firmanın başarısındaki en önemli etmenlerden biri kuşkusuz P20 Pro oldu. Cihaz ayrıca, DxO Mark'taki en iyi fotoğraf makinesi sıralamasında, akıllı telefonlar arasında kameralar ve kameralar için görüntü kalitesi kıyaslamalarında zirvedeki yerini koruyor.

Apple'da yüzler gülüyor

Başarılı iş analisti Michael Walkley, büyük akıllı telefon şirketlerinin kârlılık oranlarını tahmin etmesiyle tanınıyor. Walkley'in Çin marketinin dışındaki pazarlara yönelik paylaştığı veriler, Apple'ın kârlılık noktasında zirvedeki yerini koruduğunu işaret ediyor. Akıllı telefonların satışlarından elde edilen kâr oranlarına bakıldığında, Walkley'e göre Apple 2013'te %62 olan kâr payını, 2015'te %90'a (iPhone 6'nın piyasada bulunduğu dönem) çıkarmıştı. 2016'da %83 oranında kâr elde ederken, 2017 yılının ilk çeyreğinde %84, ikinci çeyreğinde %68, üçüncü çeyreğinde %72 ve dördüncü çeyreğinde %87 oranlarını gördü.

Samsung'un kârlılık oranı 2015 ile 2017 yılları arasında %16-18 arasında değişirken, Huawei ise 2017'de %6 kârlılık seviyesine ulaştı. Oranlar gösteriyor ki Apple, kâr payı konusunda en büyük rakibi olan Samsung'un yaklaşık 4 kat önünde. Huawei ile arasında ise 10 kattan fazla fark bulunuyor.

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