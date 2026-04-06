        HUAWEI'nin 5 Yılda Geliştirdiği Watch GT Runner 2 Türkiye'de

        Giriş: 06.04.2026 - 15:28
        HUAWEI'nin 5 Yılda Geliştirdiği Watch GT Runner 2 Türkiye'de

        Giyilebilir teknoloji dünyasında standartları belirleyen HUAWEI, tam 5 yıllık bir Ar-Ge sürecinin eseri olan yeni performans saati WATCH GT Runner 2’yi Türkiye pazarında satışa sundu. Sadece elit atletler için değil, aktif bir yaşam tarzını benimseyen ve spora başlamak için o küçük motivasyonu arayan herkes için tasarlanan bu akıllı saat, "Now Is Your Run" mottosuyla kuralları baştan yazıyor.

        Modern insanın en büyük zorluklarından biri, yoğun iş temposu ile sağlıklı bir yaşam arasında denge kurmaktır. Genellikle spora başlamak için "doğru zamanı" bekleriz. Ancak HUAWEI'nin 5 yılda geliştirdiği WATCH GT Runner 2, size o doğru zamanın her zaman "şimdi" olduğunu hatırlatan bir motivasyon kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. Spor ve günlük yaşam arasında kusursuz bir köprü kuran bu cihaz; koşucular, fitness tutkunları, günlük akıllı saat kullanıcıları ve teknoloji meraklıları için baştan yaratıldı.

        İşte WATCH GT Runner 2'yi sıradan bir akıllı saatten ayırıp, bileğinizdeki kişisel antrenöre dönüştüren o çarpıcı özellikler...

        Ultra Hafif Titanyum Zarafeti: Performans ve Stil Bir Arada

        Spor saatlerinin kaba, kalın ve plastik ağırlıklı olması gerektiğine dair yazılı olmayan kural, GT Runner 2 ile yerle bir oluyor. Havacılık sınıfı titanyum gövdesiyle dikkat çeken saat, sadece 10.7 mm inceliğinde. Gövde ağırlığı ise inanılması güç bir seviyede; yalnızca 34.5 gram! (Kayışıyla birlikte 43.5 gram).

        Bu ultra hafif tasarım, koşu sırasında saatin kolunuzda neredeyse hiç hissedilmemesini sağlarken, günlük yaşantınızda da üst düzey bir konfor sunuyor. Üstelik estetik hatları sayesinde sabah koşunuzdaki spor kombinlerinize ne kadar yakışıyorsa, ofisteki günlük stilinize de o kadar kusursuz uyum sağlıyor.

        Sizi Koltuktan Kaldıracak "Kişisel Dijital Antrenör"

        Watch GT Runner 2, yalnızca attığınız adımları veya nabzınızı ekrana yansıtan pasif bir cihaz değil. Huawei Sağlık (Health) uygulamasıyla tam entegre çalışan cihaz, sizi harekete geçiren proaktif bir dijital antrenör görevi görüyor.

        Hiç koşmamış biriyseniz, size sıfırdan başlayan kişisel koşu planları ve günlük antrenman önerileri sunuyor. İleri düzey bir koşucuysanız; Koşu Gücü ölçümü, Laktat Eşiği analizi ve Antrenman Yükü değerlendirmesi ile performansınızı laboratuvar hassasiyetinde ölçüyor. Hedefi büyük olanlar için sunulan Akıllı Maraton Modu ise yarışa hazırlık sürecinde gün gün ne yapmanız gerektiğini söylüyor, yarış anında tempo rehberliği yapıyor ve tahmini bitiş sürenizi hesaplayarak performansınızı zirveye taşıyor.

        Eliud Kipchoge ile Geliştirilen Saat: Maraton Artık Bir Hedef Değil, Bir Standart

        Yeni nesil akıllı saat, efsanevi maraton koşucusu Eliud Kipchoge’nin katkılarıyla geliştirildi. 2 saat altında maraton koşan tek sporcu olan Kipchoge’nin antrenman felsefesi, saatin dijital koçluk sistemine entegre edildi. Bu sistem, pace ve mesafe gibi kritik veriler üzerinden kullanıcıya gerçek zamanlı yönlendirmeler sunuyor. Sadece bir saat değil, bileğinizde kişisel bir antrenör gibi çalışıyor. Koşu deneyimini profesyonel seviyeye taşıyan bu teknoloji, her seviyeden koşucuya hitap ediyor.

        Şehir Kanyonlarında Şaşmayan Rota: Çift Bantlı 5 Uydu Sistemi

        Bir şehir koşucusu için en büyük kabus, yüksek binaların veya sık ağaçların arasında GPS sinyalinin kaybolmasıdır. Yanlış ölçülen konum, yanlış tempo ve mesafe demektir.

        HUAWEI WATCH GT Runner 2, havacılık teknolojilerini aratmayan çift bantlı 5 uydu konumlandırma sistemi (GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, QZSS) ile donatılmış. Bu teknoloji sayesinde, gökdelenlerin arasında koşarken veya en zorlu doğa yürüyüşlerinde rotanız milimetrik bir doğrulukla çiziliyor. Saatiniz hızınızı ve mesafenizi her saniye hatasız ölçerek antrenman verinizin kusursuzluğunu garanti altına alıyor.

        Şarj Aletini Unutturan Güç ve Tam Uyumluluk

        Tüm bu üst düzey teknolojiyi ve 3000 nit parlaklığa sahip muazzam ekranı besleyen batarya ise HUAWEI'nin klasikleşmiş güç yönetiminin bir eseri. Yeni nesil pil teknolojisi sayesinde WATCH GT Runner 2, standart günlük kullanımda 14 güne kadar pil ömrü sunuyor.

        "Peki ya uzun koşular?" derseniz; tüm uydular en yüksek hassasiyette açıkken bile 32 saatlik kesintisiz GPS kullanımı vadediyor. Bu, uzun mesafe sporcuları veya hafta sonu doğa kampına gidenler için şarj aletine veda etmek demek. Üstelik ekosistem engellerini de ortadan kaldıran cihaz, hem iOS (Apple) hem de Android telefonlarla eksiksiz ve pürüzsüz bir şekilde çalışıyor.

        HUAWEI'nin 5 yıllık bir emeğin sonucunda ortaya çıkardığı WATCH GT Runner 2, pasif bir donanım olmaktan çıkıp hayatınıza dokunan bir yaşam koçuna dönüşmüş. İster maratona hazırlanan profesyonel bir atlet olun, ister daha sağlıklı bir yaşam için ilk adımını atmak isteyen biri... Saat, tarzınızı ve hedeflerinizi tamamlamak için burada. Unutmayın; koşucu olun ya da olmayın, harekete geçmek için doğru zaman her zaman şimdi. Now Is Your Run!

        Detaylı bilgi için: https://consumer.huawei.com/tr/wearables/watch-gt-runner-2/buy/?utm_source=haberturk&utm_medium=pr&utm_campaign=2026_gtrunner2_mkt

        İLGİLİ İÇERİKLER
        Verimlilik İçin Sessizlik: Hibrit Çalışma Döneminde Yeni Standart
        Katlandıkça Performansı Yükselen Dev Ekranlı Yeni HUAWEI Mate X7
        Suyun 150m Derininde Mesajlaşmak Artık Mümkün: HUAWEI Watch Ultimate 2
        Teknoloji dünyasında "akıllı saat" tanımı genellikle bildirimleri kontrol etmek veya adım saymakla sınırlı kalır. Ancak Huawei, yeni amiral gemisi WATCH Ultimate 2 ile bu sınırları sadece zorlamakla kalmıyor, tamamen ortadan kaldırıyor. Bu cihazı bir "akıllı saat" olarak adlandırmak, lüks bir kronometreyi basit bir saatle bir tutmak kadar haksızlık olur. Karşımızda, lüks saatçilik mirasını, sualtı sonar teknolojisi ve havacılık düzeyinde malzeme bilimiyle birleştiren bir "profesyonel keşif aracı" var.
        Huawei FreeClip 2
        Evde İnternet Nasıl Güçlü Hale Getirilir?
        Günümüzde dijital dünyanın kalbi evlerimizde atıyor. Ancak video konferansların tam ortasında donan görüntüler, oyunlarda yaşanan yüksek gecikmeler veya evin arka odalarında çekmeyen sinyaller, en büyük can sıkıntısı haline gelmiş durumda. Birçok kullanıcı "İnternetim neden yavaş?" sorusunu sorarken aslında çözümün internet servis sağlayıcısında değil, ev içindeki dağıtıcıda, yani router cihazında olduğunu fark etmiyor. Peki, router nedir ve evde interneti en verimli şekilde kullanmak için nelere dikkat edilmelidir? Bu yazımızda, router teknolojisinin ulaştığı son noktayı temsil eden ve bir teknoloji cihazından öte "ev dekorasyon objesi" olarak tasarlanan yeni HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro modelini mercek altına alıyoruz.
        Made in Russia" ulusal markası sayesinde Türkiye'ye neler ihraç ediliyor?
        Garanti BBVA'dan Mobil Seyahat
        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        Reuters'a konuşan kaynaklar, ABD ve İran'ın ateşkes planladığını bildirdi. Kaynaklar, İran ile ABD'nin bugün yürürlüğe girebilecek ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açabilecek bir çatışmayı sona erdirme planını ele aldığını söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Arabuluculara yanıtımızı hazırladık gerekli görüldüğünde bilgilendirme yapılacaktır" dedi.
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD ve İran arasında uzun süredir devam eden gerilim ve sürdürülen diplomasi çalışmaları, 28 Şubat sabahı İsrail'in ABD ile birlikte İran'ı vurmasıyla sonuçlandı. Tarafların saldırıları 38 gündür sürüyor. Anbean tüm gelişmeler Habertürk'te...
        Orban için 16 yılın en zorlu seçimi
        Macaristan'da 16 yıldır iktidarda bulunan Başbakan Viktor Orban, 12 Nisan'da düzenlenecek genel seçimde, anketlere göre "en zorlu" seçimine gidiyor. Seçim sadece Macaristan için değil, AB ve bölgedeki sağ ve aşırı sağ partilerin geleceği açısından da kritik görülüyor
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve 39 İlçe Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, yine tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir" dedi. Yalçın, "İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı" bilgisini paylaştı
        Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül'de cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde, hakkında verilen karar bozulan Nevzat Bahtiyar bugün tekrar hakim karşısına çıktı. Bahtiyar ifadesinde, "Salim bana, 'Cesedi götüreceksin' dedi. Ben reddettim. Ondan sonra silahı çekti benle oğlumu tehdit etti. 'İlk önce oğlunu öldürürüm sonra seni' dediği için mecbur kaldım, cesedi götürdüm" dedi. Baba Arif Güran da "Çocuğun yüzde 99 istismar edildikten sonra öldürüldüğü kanaatindeyim. İstismar sonrası cinayet olma ihtimali yüksek" ifadelerini kullandı
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Bu yıl bazı yeni programların sisteme dahil edileceğini açıkladı. Özvar, "İstihdamla bağı azalan, mezunlarına arzu ettiğimiz düzeyde iş bulma imkanı sağlamayan programları sistemin dışına çıkarmaya devam edeceğiz" dedi
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Beşiktaş derbisinde sakatlanan Marco Asensio'dan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. İspanyol yıldızın dizinde ödem tespit edilirken, cumartesi günkü Kayserispor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.
        Dehşet ilanlarında 38 şüpheli adliyede!
        İstanbul'da yeni nesil çetelere adam bulmaya yönelik sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlara yönelik düzenlenen operasyonlarda yeni bir gelişme yaşandı. "Tetik işleriniz yapılır, bel altı bel üstü mekan kurşunlanır" diye sosyal medyada verilen ilanları takibe alan polis ekipleri, savcılığın talimatı üzerine geniş çaplı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 38 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi
        Penaltı kararı doğru mu?
        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Eski hakemler dev derbideki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi
        Park yeri kavgasında kızının yanında öldürüldü! Katilin ifadesi ortaya çıktı!
        İstanbul'da, yaşadıkları binanın otoparkındaki çıkan park yeri tartışmasında 44 yaşındaki Hüseyin Teke'yi, 11 yaşındaki kızının yanında silahla öldüren 41 yaşındaki Seyfettin B.'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı. Seyfettin B., "Hüseyin'in bana ateş ettiğini gördükten sonra kendimi savunmak için ateş etmiş olabilirim. Ayağımdan yaralandığımı görünce kendimi kaybettim. Her şey bir anda siyah beyaz oldu. Tabancamla Hüseyin'e ateş ettiğim anı hatırlamıyorum. Hedef gözetme şansım zaten yoktu. Kaç el ateş ettiğimi de hatırlamıyorum" dedi
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        Ünlü oyuncu Mehmet Günsür, eşi Katerina Mongio'ya olan aşkını dile getirerek, "Onu bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Eşimle 10 kez daha evlenirim" dedi
        "Lig yeniden başladı"
        Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında ağırladığı Beşiktaş'ı 90+11'de Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı golüyle 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyet aldı. Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında sergilediği performansı kaleme aldı.
        Tarım alanlarındaki kaçak yapılar yıkılacak
        Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle tarım arazilerinde hangi yapıların yapılabileceği yeniden tanımlandı. Tarımsal amaçlı yapılar için izin şartı korunurken, izinsiz yapılan tüm yapıların yıkılması ve arazinin yeniden tarımsal üretime uygun hale getirilmesi zorunlu hale getirildi. Hobi bahçesi, bungalov ve bağ evi gibi yapılar da denetim kapsamına girdi. Tespiti yapılan kaçak yapılar yıkılacak, alan tekrar tarıma uygun hale getirilecek
        'Tokyo' anne oldu
        İspanyol soygun dizisi 'La Casa De Papel'de 'Tokyo' karakterine hayat vermesiyle büyük bir çıkış yakalayan oyuncu Ursula Corbero, ilk bebeğini dünyaya getirdiğini duyurdu
        Anne ve 2 oğluna 'Yan bakma' dayağı!
        Aksaray'da, iki grup arasında 'yan bakma' bahanesiyle çıkan kavgada, 24 yaşındaki Murat A., kardeşi 26 yaşındaki Çağrı A. ve annesi 46 yaşındaki Fatma A. yaralandı. Anne ile 2 çocuğunu darp eden 28 yaşındaki Kerim A., gözaltına alındı
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        Bugün market raflarında yüzlerce çeşidiyle karşımıza çıkan bazı ürünler, bir zamanlar ya büyük bir lüks sayılıyor ya da Türkiye'de henüz hiç bilinmiyordu. Şu anda günlük hayatın sıradan bir parçası haline gelseler de aslında birçoğu yakın bir geçmişe sahip.
        Kanlı mirasta kardeşini 5 kurşunla öldürdü! Savunması şaşırttı!
        Yalova'da, miras nedeniyle husumetli olduğu kardeşi 45 yaşındaki Hızır Zeytin'i, evinden çıkıp otomobiline bindiği sırada pompalı tüfekle 5 el ateş ederek öldüren 50 yaşındaki Muhammet Zeytin, 'Kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, kendini korumak amacıyla hareket ettiğini ve olayda kasıt olmadığını öne süren tutuklu sanığın cezasında indirim uygulamadı
        Mina İpek 2 oldu
        Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in kızları Mina İpek, 2'nci yaşına bastı
        Okan Buruk'tan takıma mesaj!
        Galatasaray'da Trabzonspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Okan Buruk, soyunma odasında yaptığı konuşmayla takımı yeniden motive etti. Yaşanan gerilimi şampiyonluk yolunda motivasyona çevirmeleri gerektiğini vurgulayan Buruk'un sözleri sonrası futbolcular kenetlenirken, Günay Güvenç de "Galatasaray unutmaz" diyerek iddialı mesaj verdi.