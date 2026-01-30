Habertürk
        Suyun 150m Derininde Mesajlaşmak Artık Mümkün: HUAWEI Watch Ultimate 2

        Giriş: 30.01.2026 - 16:27
        Suyun 150m Derininde Mesajlaşmak Artık Mümkün: HUAWEI Watch Ultimate 2

        WATCH Ultimate 2’yi elinize aldığınızda hissettiğiniz ilk şey, teknolojik bir cihazdan ziyade üst segment bir mekanik saat dokusu oluyor. Bunun temel sebebi, gövdede kullanılan Amorf Zirkonyum bazlı sıvı metal alaşımı. Genellikle havacılık ve uzay endüstrisinde kritik parçalar için tercih edilen bu malzeme, paslanmaz çelikten 4.5 kat, titanyumdan ise 2.5 kat daha sert bir yapıya sahip.

        Safir kristal cam ve nanokristal seramik çerçeve ile tamamlanan bu zırh, saati sadece çizilmelere karşı korumakla kalmıyor; ona ekstrem koşullarda bile bozulmayan bir "prestij" katıyor. Özellikle "Mavi" sürümdeki çift renkli seramik kalıplama detayları, saatin estetik algısını bir üst seviyeye taşıyarak şık bir akşam yemeğinden, okyanusun karanlık derinliklerine geçişi kusursuz kılıyor.

        Hem şık bir davete giderken, hem de günlük hayatta klasik saat estetiğinden vazgeçmek istemeyen kullanıcılar için daha iyi bir seçenek yok.

        Derinliklerde Sessiz Devrim: Bağımsız Sonar İletişimi

        Bu saati rakiplerinden ayıran en radikal özellik, şüphesiz dünyanın ilk bağımsız sonar tabanlı sualtı iletişimi teknolojisi. Geleneksel yöntemlerde dalgıçlar birbirleriyle el işaretleri veya hava tanklarına vurarak iletişim kurmaya çalışır. Ancak WATCH Ultimate 2, hücresel sinyalin olmadığı metrelerce derinlikte, ses dalgalarını kullanarak dalış arkadaşlarınızla emoji, önceden tanımlanmış mesajlar ve SOS sinyalleri paylaşmanıza imkan tanıyor.

        Cihazın 150 metre (20ATM) dalış kapasitesi, sektördeki 100 metre standardını çok geride bırakıyor. Üstelik bu teknoloji, rakip markaların aksine hava tankına takılan ek sensörlere ihtiyaç duymadan, tamamen bağımsız çalışıyor. Profesyonel dalgıçlar için hayati önem taşıyan OT+3 (yüzeye çıkış için gereken süre) ve OD+5 (mevcut derinlikte 5 dakika daha kalınırsa oluşacak durum) gibi dekompresyon verilerini gerçek zamanlı sunması, saati sadece bir aksesuar değil, gerçek bir hayatta kalma aracı haline getiriyor.

        Huawei, bu özellikleri tanıtmak için bir de video yayınladı.

        X-TAP: Parmak Ucundaki Sağlık Laboratuvarı

        Huawei, sağlık takibinde de ezber bozuyor. Standart saatler ölçümü bilekten yaparken, WATCH Ultimate 2 yeni X-TAP sensörü ile parmak ucu algılama teknolojisine geçiş yapıyor. X-TAP sensörüne sadece 10 saniye boyunca parmağınızı dokundurduğunuzda; EKG, kalp atış hızı, SpO2 (kandaki oksijen), vücut ısısı ve stres dahil olmak üzere 11 farklı hayati göstergeyi içeren kapsamlı bir "Sağlık Özeti" alabiliyorsunuz.

        Parmak ucundan ölçüm, bileğe göre çok daha yoğun kılcal damar ağına eriştiği için dövme, cilt tonu veya cihazın bileğe tam oturmaması gibi hatalı ölçüm risklerini minimize ediyor. Özellikle 4.500 metre üzerindeki yüksek irtifa tırmanışlarında aktif risk uyarıları ve nefes egzersizi önerileri sunması, doğa sporcuları için profesyonel bir koç desteği anlamına geliyor.

        GPS Devrimi: Sunflower 2.0 ve Keşif Ruhu

        Açık hava maceralarında konumlandırma doğruluğu her şeydir. Yenilenen Sunflower 2.0 navigasyon sistemi, anten yapısındaki inovasyon sayesinde rota doğruluğunu %30 oranında artırmış. Çift bantlı beş sistemli (GPS, GLONASS vb.) yapısı, şehirdeki binaların arasında veya yoğun orman örtüsü altında bile bağlantının kopmamasını sağlıyor. "Sefer Modu" (Expedition Mode) altında sunulan tam renkli çevrimdışı haritalar ve manuel işaretleme noktaları, bilinmeyene doğru yapılan yolculuklarda güven veren bir pusula işlevi görüyor.

        Pil Ömrü ve Kullanım Deneyimi

        Performans ve güç yönetimi arasında kurulan denge de oldukça etkileyici. Hem Android hem de iOS işletim sistemli telefonlar ile çalışabilen WATCH Ultimate 2, Android kullanıcılarına 4.5 gün, iOS kullanıcılarına ise 3.5 gün standart pil ömrü sunuyor. Ancak "Güç Tasarrufu" moduna geçildiğinde bu süre hafif kullanımda 11 güne kadar çıkabiliyor. Modlar arası geçişin sadece 3 saniye sürmesi, kullanıcının ihtiyaca göre anında karar verebilmesini sağlıyor.

        Sonuç olarak HUAWEI WATCH Ultimate 2, sadece zamanı ölçmek için değil, sınırları ölçmek için tasarlanmış. Eğer hayatınızın bir parçası keşif, lüks ve ekstrem sporlarsa, bu saat bileğinizdeki en güvenilir partner olmaya aday.

        HUAWEI Watch Ultimate 2, yalnızca zamanı ölçen bir akıllı saat değil. Derinliği, dayanıklılığı, riski ve sınırı ölçmesiyle ön plana çıkan sınırları zorlayan deneyimler için profesyonel bir keşif aracı.

        30 Ocak – 9 Şubat tarihleri arasındaki tanıtım döneminde Huawei Online Mağaza bültenine abone olan kullanıcılar, satış aşamasında geçerli FreeBuds SE 3 hediye kuponu kazanacak. 10 Şubat – 2 Mart ön satış sürecinde ise 99 TL depozito ödemesi yapanlara 1.900 TL indirim, Akıllı Tartı 3 hediyesi ve toplam 3 yıl garanti avantajı sağlanıyor.

        Detaylı bilgi için: https://consumer.huawei.com/tr/wearables/watch-ultimate-2/?utm_source=haberturk&utm_medium=press_release&utm_campaign=2026_ultimate2_mkt

        Huawei FreeClip 2
        Evde İnternet Nasıl Güçlü Hale Getirilir?
        Günümüzde dijital dünyanın kalbi evlerimizde atıyor. Ancak video konferansların tam ortasında donan görüntüler, oyunlarda yaşanan yüksek gecikmeler veya evin arka odalarında çekmeyen sinyaller, en büyük can sıkıntısı haline gelmiş durumda. Birçok kullanıcı "İnternetim neden yavaş?" sorusunu sorarken aslında çözümün internet servis sağlayıcısında değil, ev içindeki dağıtıcıda, yani router cihazında olduğunu fark etmiyor. Peki, router nedir ve evde interneti en verimli şekilde kullanmak için nelere dikkat edilmelidir? Bu yazımızda, router teknolojisinin ulaştığı son noktayı temsil eden ve bir teknoloji cihazından öte "ev dekorasyon objesi" olarak tasarlanan yeni HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro modelini mercek altına alıyoruz.
        Made in Russia" ulusal markası sayesinde Türkiye'ye neler ihraç ediliyor?
        Garanti BBVA'dan Mobil Seyahat
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Karayolları Genel Müdürlüğü Otuz Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Hizmete Alma Töreni"nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eski Türkiye'yi bilen herkes şunu kabul ediyor. İktidarlarımızın Türkiye'ye çağ atlattığı en başta ulaştırma vardır" dedi
        Trump'ın Fed başkan adayı belli oldu
        ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) başkanı adayı eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh oldu. Trump konuya ilişkin açıklamasında "Kevin'i uzun zamandır tanıyorum ve onun en büyük Fed Başkanlarından biri, hatta belki de en iyisi olarak tarihe geçeceğinden hiçbir şüphem yok" ifadelerini kullandı
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        ABD-İran hattında artan gerilimin ardından İstanbul'da kritik bir görüşme gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile İstanbul'da bir araya geldi. Bakan Fidan görüşme sonrasında yaptığı açıklamada "İran'a müdahaleye karşıyız, İran'a olacak herhangi bir saldırıyı kabul etmemiz mümkün değil, sorunların diyalog yoluyla çözülmesini istiyoruz. " dedi. Arakçi ise ABD ile müzakereye hazır olduklarını ancak ABD tehditlerini sürdürdükçe bunun mümkün olmayacağını söyledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, gerilimin düşürülmesi ve meselelerin çözüme kavuşturulması için Türkiye'nin İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır olduğunu vurguladı.
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turundaki rakibi belli oldu. Sarı-lacivertliler, play-off mücadelesinde Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek.
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu. Sarı-kırmızılılar, play-off mücadelesinde Juventus ile karşı karşıya gelecek.
        Hafta sonunda hem soğuk hem yağış etkili olacak!
        Hafta sonu yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak. Marmara'da da pazar gününden itibaren kuvvetli poyrazla birlikte sıcaklıklar azalacak
        İşte ülke puanında son durum!
        Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarının sona ermesinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının son haftasında deplasmanda Manchester City'e 2-0 kaybetti ve 20. sırayı aldı. Fenerbahçe ise lig aşamasındaki son hafta maçında Romanya temsilcisi FCSB ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler lig aşamasını 12 puanla 19. sırada tamamlayarak adını son 16 play-off turuna yazdırdı. Peki, UEFA ülke puan tablosunda son durum ne?
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Veysel Şahin'in yasadışı bahis platformları üzerinden yasadışı bahis oynattığı ve bu platformlara altyapı desteği sunduğu iddiasına yönelik soruşturma kapsamında Şahin'in mal varlıklarına el konularak, global şirketlerde bulunan 460 milyon euro değerindeki kripto varlıkları, hesabın bulunduğu global şirket tarafından donduruldu.
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Galatasaray, ara transferde orta saha için yaptığı maliyet değerlendirmesi sonrası Pape Gueye dosyasını yüksek bonservis ve maaş talebi nedeniyle kapattı. Yönetim, bu ölçekte bir harcamayı yaz dönemine bırakmayı planlıyor. İşte Galatasaray'ın gündemine gelen diğer isimler ve transferde son durum...
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        Yüksekova'da yoğun kar yağışı sonrası bir alışveriş merkezinin çatısında tehlikeli boyuta ulaşan kar kütleleri, eksi 30 dereceyi bulan soğukta 20 kişilik ekibin çalışmasıyla temizlendi. Zorlu hava koşullarına rağmen yürütülen çalışmalarda çevre güvenliği için geniş önlemler alındı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bu hafta kültür sanat ajandası; vizyonda Mutluyuz Mu?, Kalpten Söylenen Bir Şarkı, Yardım Çağrısı ve Gizli Ajan gibi yapımlardan, sahnede İki Kişilik Oyun'a; BİFO konseri ve Shawn James performansından, Ludovic Bernhardt ile Çağrı Dizdar'ın sergilerine uzanan geniş seçkisiyle sanatseverlere dopdolu bir hafta vadediyor...
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Ons gümüş, günlük yüzde 12 düşüşle 101 dolar seviyesine geriledi. Altında ise günlük düşüş yüzde 6'ya yaklaştı. Düşüşlerde; ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni Fed Başkanı olarak Kevin Warsh'ı aday göstermesinin beklenmesi etkili oldu. Warsh'ın, faiz indirimlerini savunan açıklamalarına rağmen diğer potansiyel adaylara göre daha ihtiyatlı bir tutum sergilemesi bekleniyor
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        Türkiye genelinde 18 bin 215 köy bulunurken, köy dağılımında Sivas 1231 köyle ilk sırada, Yalova ise 43 köyle son sırada yer aldı. En uzun köy adı Halilefendi Çiftliğiköyü olurken, Bunalan, Dertli, Panik ve Bazlamaç gibi isimler dikkat çekti
        Dramın altından deprem çıktı
        Yeşilçam oyuncusu Saadet Gürses'in maddi çöküşünün altından büyük bir dram çıktı. Gürses'in "Borç batağındayım" diyerek yardım çığlığı attığı sürecin fitilini, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ateşlediği ortaya çıktı
        ATO'dan 'yeşil pasaport' önerisi
        ATO Başkanı Gürsel Baran, en az 15 yıl boyunca vergisini ödeyen, sosyal güvenlik ödemelerini aksatmayan, ticari faaliyetlerini düzenli ve şeffaf biçimde sürdüren mükelleflere yeşil pasaport imkanı tanınmasının özendirici bir adım olacağını ifade etti
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Son dakika... Suriye devlet televizyonu, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında, ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varıldığını duyurdu
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Kristjan Asllani İstanbul'a geldi! 23 yaşındaki orta saha oyuncusu sağlık kontrolünden geçecek
        Etik kurul onayladı
        Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan'ın son durumuna dair yeni gelişmeler yaşandı. Organ Nakli Uzmanı Prof. Dr. Onur Yaprak, Özkan'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek; "Uyumlu donör için Etik Kurul onayı alındı, ameliyat için gün sayıyoruz" dedi
        Az kaldık, çok harcadık
        Turizm giderinde 9 milyar 602 milyon dolarla rekor kırıldı. Kişi başı ortalama harcama 807 dolara yükselirken, ortalama geceleme sayısı 9.1 ile en düşük seviyede gerçekleşti