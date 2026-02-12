Canlı
        Katlandıkça Performansı Yükselen Dev Ekranlı Yeni HUAWEI Mate X7

        Giriş: 12.02.2026 - 20:31
        Katlandıkça Performansı Yükselen Dev Ekranlı Yeni HUAWEI Mate X7

        2019 yılında ilk HUAWEI Mate X ile katlanabilir telefon devrimini başlatan Huawei, bu segmentteki liderliğini ve inovasyon gücünü yeni bir zirveye taşıyor. Karşımızda sadece bir form değişikliği değil; fotoğrafçılık, dayanıklılık ve üretkenlik ekseninde mobil deneyimi kökten yeniden tanımlayan gerçek bir amiral gemisi olan HUAWEI Mate X7 bulunuyor. Bu cihaz, Huawei'nin yıllardır süregelen AR-GE yatırımlarının ve kullanıcı geri bildirimlerinin bir sentezi niteliğinde.

        Mühendislik ve Tasarımın Zirvesi

        Cihazı elinize aldığınızda ilk hissettiğiniz şey, bu telefonun sadece bir teknolojik alet değil, bir mühendislik harikası olduğu gerçeği oluyor. Katlandığında sadece 9,5 mm, açıldığında ise inanılmaz bir incelik olan 4,5 mm gövdesiyle sektörün en zarif ve taşınabilir cihazlarından biri olarak öne çıkıyor. Arka kısımdaki "Time-Space Gate" yani Zaman-Uzay Kapısı olarak adlandırılan lens modülü, çok boyutlu kavisli yüzeyleri ve üç boyutlu kristal kesim detaylarıyla bir mücevheri andırırken; Nebula Kırmızısı ve Siyah renk seçenekleri, geleneksel estetikle modern teknolojinin dinamik kesişim noktasında durarak cihazın iş dünyasındaki prestijli konumunu tam anlamıyla perçinliyor.

        Kunlun Cam ile 'Kırılma' Korkusuna Son

        Katlanabilir telefonlara dair yıllardır yerleşmiş olan "hassas cihaz" algısı, Mate X7 ile birlikte tamamen tarihe karışıyor. Dış ekranda kullanılan 2. Nesil Kristal Zırh Kunlun Cam teknolojisi, moleküler düzeyde güçlendirilmiş yapısıyla sıradan camlara göre tam 25 kat daha fazla düşme direnci sunuyor. Bu durum sadece teorik bir laboratuvar verisi olmanın ötesinde, günlük hayatta telefonun cebinizdeki anahtarlarla temas etmesi, masadan kayıp sert zemine düşmesi veya yoğun bir iş gününde çantanızdaki diğer eşyalarla çarpışması gibi riskli senaryolarda kullanıcıya eşsiz bir güven duygusu sağlıyor.

        Ayrıca cihaz, sektörde eşine az rastlanan IP58 ve IP59 sertifikalarına sahip. Özellikle IP59 sertifikası, Mate X7’nin yüksek basınçlı ve yüksek sıcaklıklı su jetlerine karşı bile dirençli olduğunu kanıtlıyor; bu da cihazın en zorlu dış mekan koşullarında bile sorunsuz çalışabileceğinin bir teminatı. Gelişmiş hassas menteşe yapısı, binlerce kez katlanıp açıldıktan sonra bile mekanik bütünlüğünü koruyarak o ilk günkü pürüzsüz hissini sürdürüyor.

        Fotoğrafçılıkta Yeni Bir Referans: XMAGE Devrimi

        Mate X7, katlanabilir telefonların kamera performansının profesyonel kameraların gerisinde kalacağı yönündeki tüm ön yargıları yerle bir ediyor. Huawei'nin kendi görüntüleme markası olan XMAGE sistemi ve True-to-Colour sensör teknolojisi, bir önceki nesle göre renk doğruluğunu yüzde 43 oranında artırarak "gördüğünü olduğu gibi kaydetme" felsefesini gerçeğe dönüştürüyor.

        Ana kamera tarafında yer alan 50 MP RYYB sensör ve 10 seviyeli fiziksel ayarlanabilir diyafram, kullanıcıya bir profesyonel gibi alan derinliği üzerinde tam kontrol sağlıyor. 3,5x optik zoom destekli telefoto makro lens ise mikro evrene bir kapı açarak çiçek yapraklarındaki çiğ damlaları gibi detayları büyüleyici bir keskinlikle yakalıyor. Ultra HDR video özelliği ise güneşin doğrudan arkadan geldiği en sert ışıklı sahnelerde dahi insan yüzlerinin doğal parlaklığını koruyarak zengin derinlikli bir görsel şölen sunuyor.

        Sekiz İnçlik Dev Ekran: Cepteki Mobil Ofis

        Cihazı açtığınızda sizi karşılayan 8 inçlik HUAWEI X-True dev ekran, Mate X7’yi standart bir akıllı telefondan çok daha fazlasına, profesyonel bir üretkenlik platformuna dönüştürüyor. Dış ekrandaki 3000 nit parlaklık değeri, doğrudan güneş ışığı altında bile ekranın okunabilirliğini en üst seviyede tutuyor.

        Kullanıcıların en çok önem verdiği uygulama ekosistemi konusunda ise HUAWEI AppGallery beklentileri fazlasıyla karşılıyor. YouTube, Google Drive, Google Maps ve Gmail gibi kritik uygulamalar, Mate X7 üzerinde tamamen sorunsuz ve stabil bir şekilde çalışıyor. Gelişmiş bölünmüş ekran özellikleri sayesinde, bir yandan YouTube’da bir video izlerken diğer yanda Google Drive üzerinden sunum dosyanızı düzenleyebiliyorsunuz. Bu "PC seviyesindeki" performans, Mate X7'yi seyahat eden profesyoneller için vazgeçilmez bir mobil ofis haline getiriyor.

        Yapay Zeka ile Akıllı Bir Yol Arkadaşı

        Cihazın donanımsal gücü, yapay zeka ile birleştiğinde günlük yaşamı büyük ölçüde sadeleştiriyor. AI En İyi İfade özelliği, grup fotoğraflarında herkesin aynı anda en iyi göründüğü kareyi otomatik olarak oluştururken; İki Yönlü AI Gürültü Engelleme teknolojisi, gürültülü bir kafede olsanız bile sesinizi karşı tarafa kristal netliğinde ulaştırıyor.

        Sonuç olarak HUAWEI Mate X7, sadece yenilikçi bir katlanabilir telefon değil; fotoğrafçılıkta yeni bir referans noktası, düşmelere karşı ultra dayanıklı bir zırh ve tek başına devasa bir iş ekosistemi kurabilecek kadar yetenekli bir ana cihazdır. Premium bir kullanıcı deneyimi arayanlar için Mate X7, şu an pazarın en iddialı ve güvenilir seçeneği olarak zirvede yer alıyor.

        HUAWEI Mate X7 Türkiye Lansmanına Özel Kampanya Fırsatları

        HUAWEI, Mate X7’nin Türkiye lansmanına özel olarak 9-15 Şubat tarihleri arasında kayıt yaptıran kullanıcılara satın alımlarda geçerli Mesh X3 Pro hediye ediyor. 16 Şubat ile 2 Mart arasındaki ön satış döneminde ise 99 TL depozito ile kampanyaya katılanlar 10.900 TL indirim kazanırken, ödemesini tamamlayanların cihazları anında ulaştırılıyor. Satın alımlarda Watch GT 6 serisi saat ve 66W şarj aleti hediye edilirken; 9 Şubat – 16 Mart tarihleri arasındaki tüm siparişlerde 1 yıl uzatılmış garanti avantajı sunuluyor.

        Detaylı bilgi için hemen tıklayın

        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oluyor!
        UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu kura çekimi Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştiriliyor. Tarihinde ilk kez A Ligi'nde yer alan ve kura çekimine 4. torbadan katılan A Milli Futbol Takımımız'ın rakipleri belli oluyor. UEFA Uluslar Ligi kura çekimini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
        Sırbistan Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Ankara'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vucic'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşıladı. İki lider, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyada belirsizliğin arttığı dönemde Türkiye olarak yakın çevremizde ve ötesinde barış ve huzurun tesisi için çalışıyoruz. Balkanları asla ihmal etmiyoruz." ifadelerini kullandı. Vucic ise, Balkan Barış Platformu'na dikkat çekerken, "Cumhurbaşkanı Erdoğan barışın nasıl tesis edilmesi gerektiğini çok iyi bilen bir lider." diye konuştu.
        Kesikbaş cinayetinde ikinci perde
        Şişli'de hurda toplayıcı tarafından cesedi çöp konteynerinde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'nın öldürüldüğü Ümraniye'deki evde yine Özbekistanlı Ergashalieva Sayyora'nın öldürüldüğü ortaya çıktı. Mustafa Şekeroğlu'nun haberi
        "G.Saray'ı Barcelona seviyesine getirirdik"
        Galatasaray'ın eski başkanlarından Ünal Aysal, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'e konuşan Aysal, Galatasaray'ın son durumu, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ve sarı-kırmızılı kulüpteki başkanlık dönemiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Başkanlık döneminde gerekli desteği bulamadığını belirten Aysal, "Galatasaray'ı dünya takımı yapabileceğimiz projelerimiz vardı; maalesef destek bulamadım. Benim hayalimdeki Galatasaray projesi gerçekleşseydi, şu anda Avrupa'da sürekli oynayan, Avrupa'nın vazgeçilmez bir takımı olurdu. Takımı Barcelona seviyesine getirir ve ilk 10'a girerdik" dedi.
        Yıkımı yapılırken yanındaki binaya devrildi!
        İstanbul Küçükçekmece'de korku dolu anlar yaşandı. Olayda kontrollü yıkılan bina, yanındaki başka binaya devrildi. Bu sırada çevredekilerin panikle kaçtığı anlar kameraya yansıdı
        Fenerbahçe, Avrupa'da zirvede: Dev seri sürüyor!
        Avrupa'nın önde gelen 10 futbol liginde sahasında yenilgi yaşamayan yalnızca üç takım kaldı; Fenerbahçe, Benfica ve Slavia Prag. Üç ekip de 21 haftayı namağlup geride bırakırken şampiyonluk yarışında iddialarını sürdürüyor. Bu takımlar arasında ise sadece Slavia Prag liderlik koltuğunda oturuyor.
        12 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 12 Şubat 2026'nın öne çıkan haberleri... * Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bakanlarımızın yemin etmesine engel olmak için her türlü eşkıyalığı, milletin kürsüsünü işgal etmek dahil her türlü zorbalığı sergilediler. Engelleyemeyeceksiniz * TCMB Başkanı Fatih Karahan: 2026 yılında enflasyonun, yüzde 15 ile yüzde 21 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2027 sonu için ise tahminlerimiz, enflasyonun yüzde 6 ile yüzde 12 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor * Dışişleri Bakanı Fidan Financial Times'a konuştu, hem ABD hem de İran'ın nükleer anlaşmayı sağlamak için uzlaşmaya hazır göründüğünü söyledi * UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu kura çekimi yapılıyor... Türkiye A Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor * Geçirdiği kalp krizi sonucu 45 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, son yolculuğuna uğurlandı
        Beşiktaş’ta imza şov!
        Beşiktaş'ta ara transfer döneminde kadroya katılan 7 futbolcu için Başkan Serdal Adalı'nın da katılımıyla imza töreni düzenlendi.
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Dün Meclis'te yaşanan sahneleri inanıyorum ki izlediniz. CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk." diyen Erdoğan, "Yeni bakanlarımızın yemin etmesine engel olmak için her türlü eşkıyalığı, milletin kürsüsünü işgal etmek dahil her türlü zorbalığı sergilediler. Engelleyemeyeceksiniz." ifadelerini kullandı
        Müşterinin akılalmaz oyunu! Dürüm içerisine sakal kılı koydu!
        Elazığ'da akılalmaz bir görüntü kaydedildi. Kentte bir çiğ köfte dükkanına gelen müşteri, sipariş ettiği dürüme sakal kılı koydu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, iş yeri sahibinin 'Yeni bir dürüm hazırlayalım' teklifini reddeden kişi, dürümü bırakıp ücret ödemeden iş yerinden ayrıldı
        Ünlü oyuncuya veda
        Geçirdiği kalp krizi sonucu 45 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, son yolculuğuna uğurlandı
        Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten ilk açıklama!
        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) toplantısında konuştu. Gürlek, "Özellikle geciken yargı süreçlerinin daha kısa sürede sonuçlanması için katkı sağlayacağız. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen, öngörülebilen ve güven tesis eden bir adalet tahkim edeceğiz" dedi. İşte Gürlek'in açıklamaları...
        Türkiye dijital devlette Avrupa’yı solladı
        Türkiye'nin dijital dönüşümdeki en önemli başarılarından birisi olarak dikkat çeken e-Devlet Kapısı Avrupa genelindeki dijital hizmet kullanımını geride bırakıyor ve nüfus büyüklüğü sayesinde milyonlarca kullanıcıyla Avrupa'nın en önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. 2025 rakamlarına göre, Türkiye'de 16-74 yaş arası bireylerin yüzde 76,1'i e-devlet hizmetlerini kullanıyor. Bu oran Avrupa Birliği (AB) ortalaması olan yüzde 71,87'nin üzerinde bir başarıyı işaret ediyor. Ülkelere göre dağılıma bakıldığında düşük nüfuslu kuzey ülkeleri ön planda yer alırken, Türkiye ön sıralarda yer alıyor.
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Yılın ilk enflasyon raporu sunumunu gerçekleştiren TCMB Başkanı Fatih Karahan "2026 yılında enflasyonun, yüzde 15 ile yüzde 21 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2027 sonu için ise tahminlerimiz, enflasyonun yüzde 6 ile yüzde 12 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor" dedi. Geçen yılın son enflasyon raporunda 2026 sonu için enflasyon tahmin aralığı yüzde 13-19 olarak açıklanmıştı. 2026 için yüzde 16'lık ara hedef ise korundu. Karahan bunun yanında şubat ayında gıda fiyatlarının etkisiyle manşet enflasyonda sınırlı bir artış yaşanabileceğini belirtti
        Bulut tohumlama, kuraklığa gerçek çözüm mü?
        Kurak geçen ayların ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, halk arasında "yağmur bombası" olarak bilinen bulut tohumlama için bakanlığa başvurduklarını açıkladı. Peki bilim ne diyor, riskler neler?
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        Arjantin basını; Lucas Torreira'nın doğum günü partisinde, Mauro Icardi'nin bir kadınla yakınlaştığını iddia etti. Wanda Nara'dan boşandıktan sonra China Suárez ile aşk yaşayan Icardi, söz konusu iddiaya büyük tepki gösterdi
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Kalp krizi denildiğinde akla genellikle ileri yaş gelir. Ancak uzmanlar, 20'li ve 30'lu yaşlarda da kalp krizlerinin görülebildiğini ve vakaların arttığını söylüyor. Peki gençler neden risk altında?
        G.Saray'da iç transferde karar verildi!
        Devre arası transfer döneminin kapanmasının ardından şampiyonluk hedefine kitlenen Galatasaray'da yönetim, sözleşmesi yenilenmesi gündemde olan futbolcular hakkında kararını verdi.
        Türkiye Petrolleri ile BP arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri (TPAO) ile İngiliz enerji devi BP, petrol ve doğalgaz alanında stratejik iş birliğine yönelik bir mutabakat zaptı imzaladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "En temel öncelikli projemiz Irak'ta iş birliği. Başta Kerkük sahaları olmak üzere Irak'ta iş birliğine bakıyoruz" dedi
        Bilim de kanıtladı
        Bilim, tecrübeyi haklı çıkardı. Gerçekten de evlat bademse, torun badem içiymiş! Anneanneler ve babaannelerin beyin fonksiyonlarını ölçen bir çalışma, büyükanne-torun arasındaki eşsiz bağın gücünü kanıtladı