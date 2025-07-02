Huawei'nin itirazına ABD'den ret geldi!

Huawei'e "ABD'den teknoloji sırrı çalma, şantaj faaliyetlerinde bulunma ve banka sahtekarlığı" gibi birçok suç isnat edilen ve 2018'de başlayan dava sürüyor.

New York bölge federal yargıçlarından Ann Donnelly, davaya ilişkin 52 sayfalık kararını açıkladı.

Huawei'in söz konusu iddianameye ilişkin itirazının "yetersiz" olduğunu belirten Donnelly, bu itirazın reddedildiğini kaydetti.

HUAWEI DAVASI

Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, 2018'de Pekin yönetimine ilişkin "fikri mülkiyet hırsızlığı" iddialarını ele almak üzere "Çin Girişimi"ni başlatmıştı.

Bu kapsamda, Huawei'nin sahibi Ren Zhengfei'nin kızı ve Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou, ABD'nin İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle aynı yıl Kanada'da tutuklanmıştı.

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Mıng, Amerikalı bankalara, Huawei ile Hong Kong merkezli Skycom firması arasındaki bağlantı konusunda yalan söylemek ve komplo kurmakla suçlanmıştı.

Teknoloji devi Huawei'nin iştiraki konumundaki Skycom'un 2009-2014 yıllarında ABD'nin İran yaptırımlarını deldiğini öne süren savcılık, Mıng'in Amerikalı bankalara Huawei ve Skycom'u birbirinden bağımsız şirketler olarak tanıtarak sahtekarlık yaptığını savunmuştu.