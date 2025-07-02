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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Huawei'nin itirazına ABD'den ret geldi! - Teknoloji Haberleri

        Huawei'nin itirazına ABD'den ret geldi!

        ABD'de yargıç, Çin'in önde gelen teknoloji şirketi Huawei'nin, hakkındaki iddianameye yönelik itirazının reddedildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 14:45 Güncelleme: 02.07.2025 - 14:45
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        Huawei'nin itirazına ABD'de ret!
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        Huawei'e "ABD'den teknoloji sırrı çalma, şantaj faaliyetlerinde bulunma ve banka sahtekarlığı" gibi birçok suç isnat edilen ve 2018'de başlayan dava sürüyor.

        New York bölge federal yargıçlarından Ann Donnelly, davaya ilişkin 52 sayfalık kararını açıkladı.

        Huawei'in söz konusu iddianameye ilişkin itirazının "yetersiz" olduğunu belirten Donnelly, bu itirazın reddedildiğini kaydetti.

        HUAWEI DAVASI

        Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, 2018'de Pekin yönetimine ilişkin "fikri mülkiyet hırsızlığı" iddialarını ele almak üzere "Çin Girişimi"ni başlatmıştı.

        Bu kapsamda, Huawei'nin sahibi Ren Zhengfei'nin kızı ve Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou, ABD'nin İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle aynı yıl Kanada'da tutuklanmıştı.

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        Mıng, Amerikalı bankalara, Huawei ile Hong Kong merkezli Skycom firması arasındaki bağlantı konusunda yalan söylemek ve komplo kurmakla suçlanmıştı.

        Teknoloji devi Huawei'nin iştiraki konumundaki Skycom'un 2009-2014 yıllarında ABD'nin İran yaptırımlarını deldiğini öne süren savcılık, Mıng'in Amerikalı bankalara Huawei ve Skycom'u birbirinden bağımsız şirketler olarak tanıtarak sahtekarlık yaptığını savunmuştu.

        Huawei ayrıca, ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika endişeleri nedeniyle şirkete Amerikan mallarının satışını azaltma çabalarının bir parçası olarak 2019'da ticaret kısıtlamaları listesine alınmıştı.

        ABD Başkanı Joe Biden'ın döneminde ise söz konusu girişimin kaldırılmasıyla, Mıng'a yönelik suçlamalar düşürülmüş ancak Huawei'e yönelik dava devam etmişti.

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