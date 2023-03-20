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Hubbox'a 7 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım

Yerli IoT girişimi Hubbox, Keiretsu Forum Türkiye’den 7 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldığını bildirdi. Depremi önceden haber verecek sistemler üzerinde çalışan girişim kurucusu Mehmet Bilgi, "Ortağı olduğumuz EDİS Deprem ve Afet bilgilendirme sistemleri için ürettiğimiz IoT cihazlarımızla depremle ilgili ürünler üzerinde çalışıyoruz. 2023'te, İstanbul ve Marmara bölgesini kapsayan bu hizmetimizi Mart ayından itibaren müşterilerimize sunmaya başlayacağız" dedi

Hubbox'a 7 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım
HABERTURK.COM

Otomasyon sistemlerinin uzaktan yönetimini sağlayan IoT girişimi Hubbox, Keiretsu Forum Türkiye’den 7 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldığını açıkladı.

Ar-Ge sürecine 2015 yılında başlayan girişim, endüstriyel makine ve otomasyon sistemlerine uzaktan erişim sağlayan IoT cihazları üretiyor.

Girişimin Kurucu Ortağı Mehmet Bilgi, 2020 yılında ürünlerini makine ve otomasyon sektörünün kullanımına sunduklarını aktararak, "2021 yılında ürünlerimizin seri üretimine başladık ve hala geliştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda ürünümüzle birlikte çalışacak veri toplama, uzak erişim ve sensör gateway gibi hizmetlerle makine ve otomasyon müşterilerimize hizmet veriyoruz" dedi.

Depremi önceden haber veren sistemler geliştirdiklerini de belirten Bilgi, "Ortağı olduğumuz EDİS Deprem ve Afet bilgilendirme sistemleri için ürettiğimiz IoT cihazlarımızla depremle ilgili ürünler üzerinde çalışıyoruz. Deprem afetini daha deprem yaşam ve endüstri alanlarına ulaşmadan haber verebilen sistemler ve ürünler geliştiriyoruz. 2023 yılında İstanbul ve Marmara bölgesini kapsayan bu hizmetimizi Mart ayından itibaren müşterilerimize sunmaya başlayacağız" diye konuştu.

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