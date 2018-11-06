Başakşehir karşısında 1-0 mağlup olmasına karşın, ligin güçlü ekibi karşısında baskılı bir futbol ortaya koyan ve rakibini sahasına hapseden Beşiktaş'ta oynanan futbol başta Başkan Fikret Orman olmak üzere yönetim ve teknik ekibi memnun etti. Bu futbolun sonuçlara da yansıması beklenirken, Şenol Güneş şimdi savunmayı toparlamak için çabalıyor. Bu sezon 11 lig maçının 10'unda kalesinde gol gören siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde de çıktığı 9 karşılaşmanın 5'inde kalesini gole kapatamadı. 11 lig maçında 14 gol yiyen siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'ndeki 9 maçta da 10 gole engel olamadı. 20 maçta 24 gol yiyen siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Şenol Güneş, sakatlıklar ve kart cezaları nedeniyle bir türlü savunmadaki ideal kurguyu oturtamamıştı. Genk maçında defansın daha dikkatli olmasını isteyen tecrübeli çalıştırıcı, özellikle lig maçlarında kalenin gole kapatılmasını istiyor.
GÜNEŞ DÖNEMİNİN EN KÖTÜ SAVUNMASI
Şenol Güneş'in göreve geldiği 2015-2016 sezonundan itibaren savunma konusunda en kötü dönemini yaşayan siyah-beyazlılar, 11 lig maçının 10'unda gol yiyerek kalesinde 14 gol gördü. Tecrübeli çalıştırıcının göreve geldiği 2015-2016 sezonunda 11 maçlık periyotta 12 gol yiyen Beşiktaş, bu maçların 4'ünde kalesini gole kapatmıştı. Bir sonraki sezon bu sayı 9'a düşerken, Beşiktaş yine 4 maçta rakiplerine geçit vermemişti. Geçtiğimiz yıl 11 maçın 8'inde filelerinden topu çıkaran Beşiktaş, kalesinde 12 gol görmüştü. Bu yıl yenilen 14 gol, Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından ortaya çıkan en yüksek rakam oldu.
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