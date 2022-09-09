Çocuklar için tehdit oluşturuyor!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Teknoloji Oyun Huggy Wuggy oyuncağı nedir? Huggy Wuggy oyunu tehlikeli mi?
ABONE OL

Çocuklarınızı uzak tutun: Huggy Wuggy oyunu tehlike saçıyor!

Mavi Balina ve Momo oyunlarından sonra uzmanlar bu sefer Huggy Wuggy için uyarı sinyallerini verdi. Huggy Wuggy oyunu ve oyuncağı tehlike saçıyor.

Huggy Wuggy oyuncağı nedir? Huggy Wuggy oyunu tehlikeli mi?
Çocuklar için tehdit oluşturuyor!
0:00 / 0:00

Bir dönemin tehlike saçan Momo ve Mavi Balina oyunlarından sonra gündeme Huggy Wuggy oyunu geldi. Uzmanlar ebeveynleri uyarıyor. Huggy Wuggy oyunu çocukların psikolojisini bozuyor ve bilinçaltlarını olumsuz yönde etkiliyor. İşte detaylar...

HUGGY WUGGY NEDİR?

Huggy Wuggy, Mobygames tarafından tasarlanan bir korku video oyunundaki Poppy Playtime’ın 1. Bölümündeki antagonisttir. Windows PC'lerde oynanan bu oyun, çocuklar tarafından indirilebilir. Steam platformu üzerinden yüklenebilen Huggy Wuggy'de bir macera içerisinde hayatta kalmaya çalışılıyor.

HUGGY WUGGY OYUNU NASIL OYNANIR?

Terk edilmiş bir oyuncak fabrikasında hayatta kalmaya çalışılan bu oyunda fabrika içerisinde bekleyen intikamcı oyuncaklar bulunur. Korkutucu oyuncaklardan yakalanmamaya çalışılır. Sevimli görünen mavi peluştan Huggy Wuggy, ilk önce çocuklara dev bir kaide üzerinde duran statik bir karakter olarak görünür. Oyunun ilerleyen aşamalarında Huggy Wuggy kaideden kaybolur ve hızlı bir şekilde katil bir 9 metrelik canavara dönüşür ve oyuncuyu yaratıldığı terk edilmiş oyuncak fabrikasının havalandırma deliklerinden kovalarken keskin diş sıralarını ortaya çıkarır. Konuşmayan Huggy Wuggy, gülerek kişileri korkutur eğer oyuncuyu yakalarsa, oyuncu ölür.

ÇOCUKLARI TEHDİT EDİYOR

5 yaşındaki çocuğunun Huggy Wuggy oynadıktan sonra annesi konu hakkında, "“Oğlum geceleri yalnız uyamıyor, sürekli ağlıyor. Oyun videolarından hem korkuyor, hem de izlemeden yapamıyor. Az önce oğlum yatakta tir tir titreyerek ağlıyordu. Bu oyun değil, resmen çocuklarımızın üzerine derin bir proje. Çocuklarımızın elindeki oyunlara girdiği ve izlediği görüntülere lütfen dikkat edelim.” ifadelerini kullandı.

KORKSALAR BİLE OYNAMAYA DEVAM EDİYORLAR

Korku hormonu vücutta endorfin, serotonin ve drama salgıladığı için bazı çocuklar korkuyu sever. Korkunun ve gerilimin arkasındaki psikoloji sebebiyle çocuklar Huggy Wuggy peluş oyuncaklarını bile ebenveynlerine aldırmaya çalışıyor. Oynanan bu oyunda çocuklara canavarla yüzleşebilecekleri gösteriliyor ve her üstesinden geldiklerinde hikayeye devam etme isteği getiriyor. Oyunda görevler tamamlanana kadar bulmaca şeklinde devam ediyor fakat sonrası tamamen korku odaklı. Huggy Wuggy'den kaçılmalı yoksa kanlı olmayan bir şekilde ölüm gerçekleşiyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Instagram'ın sır gibi sakladığı özelliği ortaya çıktı! Android kullanıcısının baş belası olan düşük çözünürlüklü hikaye (story) paylaşımı tarih oldu
TEKNOLOJİ Instagram'da düşük çözünürlüklü görüntü tarih oluyor!
İşte ABD ve Türkiye’deki karşılaştırmalı iPhone 14 fiyatları! iPhone 14 fiyatları ne kadar?
TEKNOLOJİ iPhone 14'ü nereden al(ama)malı?
iPhone 14 tanıtıldı ve eski modellere zam geldi! 2022 iPhone zammı ne kadar oldu?
TEKNOLOJİ iPhone fiyatlarına zam!
iPhone 14 Pro Max fiyatı kaç TL, özellikleri ne? iPhone 14 Pro Max yurt dışından getirilir mi, ne kadar?
TEKNOLOJİ iPhone 14 Pro Max fiyatı dudak uçuklattı
2 Bin TL Altı Telefon Önerileri 2022: 2 Bin Lira Altında Alınabilecek En Hızlı Telefon Modelleri Neler?
TEKNOLOJİ 2 bin TL altı telefon modelleri
WhatsApp'ta numara gizleme dönemi başlıyor! Gizli numaralara hazır olun
TEKNOLOJİ WhatsApp'ta numara gizleme dönemi!
iPhone 14 özellikleri ve Türkiye satış fiyatı açıklandı! Yeni iPhone 14 fiyatları ne kadar, kaç TL ve Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? - iPhone Haberleri
TEKNOLOJİ İşte Apple'ın 57 bin TL'lik iPhone 14'ü!
Bitci Games oyun stüdyolarına Web3 altyapısı desteği sunacak - Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ Türk şirketlerine metaverse çağrısı
İşte iPhone 14 öncesi Apple'ın son iPhone fiyatları! iPhone 14 tanıtımı ne zaman ve saat kaçta başlayacak? - Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ iPhone 14 öncesi bu fiyattan kapandı!
Son dakika: Apple online mağazası etkinlik öncesi kapandı
TEKNOLOJİ Apple online mağazası etkinlik öncesi kapandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.