Hugh Jackman: Bariyeri aştığım için başım derde girdi
Deborra-lee Furness ile boşanma aşamasında olan Hugh Jackman, bu yıl Noel'i tek başına kutladı. Sabahın erken saatlerinde kendini New York sokaklarına atan ünlü oyuncu, o anları fotoğrafladı
1996'da nikâh masasına oturan Avustralyalı oyuncu Hugh Jackman ile Deborra-lee Furness, geçtiğimiz aylarda evliliklerini sonlandırma kararı aldıklarını duyurmuştu. Ünlü çift, "Neredeyse 30 yılı birlikte paylaştık. Şimdi yolculuğumuz değişiyor" açıklamasında bulunmuştu.
Hugh Jackman, Deborra-lee Furness ile birlikte geçirdiği uzun yılların ardından bu yıl Noel'i tek başına kutladı.
55 yaşındaki Hugh Jackman, Noel sabahı kendini New York sokaklarına attı.
Sabahın erken saatlerinde şehrin süslü sokaklarını dolaşan Hugh Jackman, o anları da sosyal medya hesabından yayımladı.
"BARİYERİ AŞTIĞIM İÇİN BAŞIM DERDE GİRDİ"
Hugh Jackman, yayımladığı fotoğrafları "Noel sabahı gerçekten erken kalkıp Rockefeller Noel ağacını görmek için yürüyüşe çıkmanızı şiddetle tavsiye ederim. Çok güzel ve hiç kalabalık değil. Bariyeri aştığım için başım derde girdi ama güvenlik görevlisi kibar davrandı ve sadece bir uyarı ile gitmeme izin verdi" notuyla yayımladı.
Fotoğraflar: Reuters, Instagram