Son günlerde hem yabancı basın, hem de internet kullanıcıları ünlü aktörler Hugh Jackman ve Jake Gyllenhaal'ın Ryan Reynolds'a yaptığı şakayı konuşuyor. Deadpool'un yıldızı yaptığı paylaşımda fena faka bastırıldığını kabul ediyor. Peki Jackman ve Gyllenhaal arkadaşlarını nasıl kandırdı dersiniz?

Jackman ve Gyllenhaal, Hollywood'da haylazlıklarıyla bilinen Reynolds'ı arayarak yapacakları partiye çağırdılar. Partinin adının da 'çirkin kazak partisi' olduğunu belirttiler. Yabancıların özellikle Noel ve yılbaşında çirkin süveter giyme adetine uyan Reynolds da partiye istenildiği gibi bir kazakla geldi.

Noel hediyesi paketini andıran bir kazakla partiye giden Reynolds, arkadaşlarını normal kıyafetlerle görünce şakaya kurban gittiğini anladı.

Jackman ve Gyllenhaal'ın gülme krizine girdiği o an fotoğrafla ölümsüzleşti. Daha sonra ise Reynolds, bu fotoğrafı sosyal medyada paylaşıp 'Bu pis herifler bana çirkin kazak partisi dediler' notunu yazınca fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

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