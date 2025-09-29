Hugo Ekitike'den Galatasaray açıklaması!

Liverpool'un Fransız yıldızı Hugo Ekitike, oynanacak müsabaka öncesi RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Adaptasyon sürecini anlatan Ekitike, "Şu ana kadar takıma iyi alıştım. Adaptasyon sürecim güzel geçti. Takım arkadaşlarım ve teknik ekip bana çok destek oldu. Futbolda da sürekli ileriye gitmek lazım." diye konuştu.

Ekitike, takıma kendisiyle beraber Alexander Isak'ın gelmesiyle ilgili ise "Isak'ın gelmesi bence iyi bir şey. Böyle büyük bir kulüpte sadece bir forvetin olması doğru olmazdı. Onun takımda olması bizim için iyi. Benim de hala öğrenecek çok şeyim var. Maçta kimin oynayacağını hoca karar verecek. Çok iyi oyunculara sahibiz. Çift forvet veya tek forvet oynayabiliriz. Ben, ikisine de uyum sağlayabilirim." şeklinde konuştu.

Southampton ile oynadıkları İngiltere Lig Kupası maçında gol attıktan sonra formasını çıkardığı için ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Ekitike, bu durumdan dolayı kendine çok kızdığını ve bütün takımdan da özür dilediğini söyledi.

"HOCA, BANA OYUN İÇİNDE ÖZGÜRLÜK TANIYOR" Ekitike, Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'un kendisine sahada özgürlük tanıdığını dile getirerek, "Hoca, bana nerede duracağıma veya nasıl oynayacağıma dair net bir talimat vermedi. Takım arkadaşlarımla nasıl bağlantı kuracağımı ben belirliyorum. Hoca, bana oyun içinde özgürlük tanıyor." dedi. Fransız hücum oyuncusu, Liverpool'u tercih etmesiyle ilgili ise "Benim için en iyi tercih zaten Liverpool'du. Liverpool, son İngiltere Premier Lig şampiyonu. Çok iyi bir takım. Ayrıca tarihi anlamda da çok güçlüler. Liverpool, benim için de iyi bir tercih oldu." şeklinde görüş belirtti. Ekitike, şut isabet yüzdesinin yüksek olmasıyla ilgili şunları söyledi: "Geçtiğimiz sezonun ilk bölümünde Eintracht Frankfurt'ta ilk 11'de forma giymeye başladım. O zamanlarda maçlarda çok fazla şut çekmiyordum. Biraz daha oyun kurmaya destek oluyordum. Sonrasında şut konusunda biraz daha tehlikeli olmaya karar verdim. Bu yüzden de daha fazla şut çekmeye başladım."