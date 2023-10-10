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        Haberler Televizyon Hükümet Kadın filminin konusu ne? Hükümet Kadın filmi oyuncuları kimler, ne zaman vizyona girdi?

        Hükümet Kadın filminin konusu ne? Hükümet Kadın filmi oyuncuları kimler?

        Hükümet Kadın filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Serman Midyat'ın yazıp, yönettiği film BKM Film ve Necati Akpınar imzası taşımaktadır. Başrollerini, Demet Akbağ ve Sermiyan Midyat'ın paylaştığı Hükümet Kadın filminin oyuncularını ve konusunu haberimizde paylaştık. İşte Hükümet Kadın filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2023 - 18:51 Güncelleme: 10.10.2023 - 18:51
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        2013 yılında vizyona giren Hükümet Kadın filmi 10 Ekim akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Filmi ilk kez izleyecek olan televizyon izleyicisi, Hükümet Kadın konusu ve oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, "Hükümet Kadın filminin konusu ne? Hükümet Kadın filmi oyuncuları kimler, ne zaman vizyona girdi?" İşte Hükümet Kadın filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

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        HÜKÜMET KADIN FİLMİ KONUSU NE?

        Sekiz çocuk annesi, okuma yazma bilmeyen ve politikayla ilgilenmeyen Midyatlı bir kadın olan Xate'nin (Demet Akbağ) kocası Aziz Veysel (Ercan Kesal) Midyat Belediye Başkanıdır. Aziz Veysel'in ani ölümü üzerine başkanlık koltuğunu devralan Xate'nin başına hem komik hem de duygusal olaylar gelecektir. Xate'nin kocası bir gün trafik kazasında hayatını kaybedince başkanlık koltuğuna Xate oturur.

        Kocasından kendisine yadigar kalan büyük bir projeyi yerine getirmek için yemin içer: İlçeyi ne pahasına olursa olsun suya kavuşturmak. İlçeyi suya ve elektriğe kavuşturur fakat 27 Mayıs Darbesi olur ve ilçenin suyu kesilir. Bir gün kızını evlendirir ama kızını evlendirdiği saatlerde kalp krizi geçirir.

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        HÜKÜMET KADIN FİLMİ OYUNCULARI KİM?

        Demet Akbağ - Xate

        Sermiyan Midyat - Faruk

        Mahir İpek - Ikram

        Gülhan Tekin - Fehime

        Burcu Gönder - Güle

        Ercan Kesal - Aziz Veysel Nuroğlu

        Nazmi Kırık - Ferhat

        Cezmi Baskın - Eşekçi Feyzullah

        Ayberk Atilla - Şeyhmuz

        Sarp Aydınoğlu - Ögretmen

        Bülent Çolak - Baran

        Haki Biçici - Behçet

        Renan Bilek - Müfettis Tugrul

        Kemal Uçar - Komutan Celal

        Muhammed Akay - İmam

        HÜKÜMET KADIN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

        Hükümet Kadın filmi Mardin'in Midyat ilçesinde çekilmiştir.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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