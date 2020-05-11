Hükümlü ve tutukluların ürettiği siperli maskeler cezaevlerine gönderiliyor

AA

Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, İşyurtları Daire Başkanlığının desteğiyle açılan kurslarda usta öğreticilerden eğitim alan tutuklu ve hükümlüler, hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de meslek ediniyor.

Yöreye özgü çanak yapımının öğretildiği atölyede rapido, seramik boyama ve imalatı konusunda eğitim alan hükümlü ve tutuklular, ortaya birbirinden güzel ürünler çıkarıyor.

Özveriyle üretilen seramik ürünler, çeşitli kentlerdeki ceza infaz kurumlarının satış reyonlarında alıcı buluyor.

Hükümlü ve tutuklular, Kovid-19 ile mücadele sürecinde ise ülke genelindeki ceza infaz kurumları çalışanları için siperli maske üretiyor.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farklı atölyelerdeki üretimlerin yanı sıra yaklaşık bir aydır yüz siperliği hazırladıklarını belirterek "Kovid-19 ile mücadele sürecinde 10 hükümlünün çalıştığı atölyemizi kurduk. İşyurtları Daire Başkanlığının desteğiyle diğer kurumlarda çalışanlara yönelik koruyucu yüz siperliği üretimine başladık. Bu süreçte 20 bin adet yüz siperliği üreterek teslimini yaptık." dedi.

Siperli maskeleri ilk etapta kendi personelleri için üretme kararı aldıklarını ancak seri üretimin ardından ihtiyaç duyulan illere göndermeye başladıklarını anlatan Şahin, mahkumlarla doğrudan temas kuran personelin maskenin üzerine siperli koruyucu da taktığını ifade etti.

- Hükümlüler çalıştıkları atölyede gelir elde ediyor

Çini atölyesi hakkında da bilgi veren Şahin, burada üç öğretici infaz koruma memuru ile 42 mahkumun istihdam edildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Kapadokya bölgesinde çini ve çamur atölyeleri çokça bulunmaktadır. Buradaki kurslarda mesleği öğrenen veya meslek sahibi iken burada geliştiren hükümlü ve tutuklular tahliye olduklarında özel sektörde kolaylıkla iş bulabilmektedir. Kapadokya bölgesine özgü rapido ürünlerinin yanında karo ve tabak üzerine farklı çini çalışmalarda başarılı şekilde ortaya konulmaktadır. Bu atölyelerde eğitim aldıktan sonra çalışmalarını sürdüren hükümlü ve tutuklular gelir elde etmekte, sigorta girişleri yapılarak aylı maaşın yanı sıra elde edilen kardan da belli bir miktar almaktalar hatta buradan ailelerine maddi destek olmaktadırlar."