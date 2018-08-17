Hull City - Blackburn Rovers maçı öncesi rakamlar

İngiltere Championship heyecanı devam ediyor. Hull City, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Blackburn Rovers takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. 1 puanlı Hull City 21. sırada bulunuyor, Blackburn Rovers 2 puana sahip ve 15. sırada. Hull City, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Blackburn Rovers son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 290 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Hull City kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 2.90, Blackburn Rovers sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Hull City son hafta oynanan Blackburn Rovers maçında 1-1 berabere kaldı.

Blackburn Rovers ise Hull City maçında 1-1 berabere kaldı.

Hull City, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Hull City, kendi sahasında 1 gol attı, 3 gol yedi.

Blackburn Rovers ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Blackburn Rovers, 2 gol atarken 2 gol yedi.

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