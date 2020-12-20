Yediden yetmişe herkesin gönlünde taht kuran usta oyuncu Hulusi Kentmen 27. ölüm yıl dönümünde de unutulmadı. Hulusi Kentmen'in hayatı ve filmleri araştırılıyor. Hulusi Kentmen kimdir? Hulusi Kentmen aslen nereli ve kaç yaşında vefat etti? İşte Hulusi Kentmen filmleri...
HULUSİ KENTMEN KİMDİR?
Hulusi Kentmen 20 Ocak 1912 tarihinde Bulgaristan Tırnova'da dünyaya geldi. 20 Aralık 1993 tarihinde İstanbul'da hayata veda eden Hulusi Kentmen Türk sinema oyuncusu ve tiyatro sanatçısıdır.
HULUSİ KENTMEN HAYATI
İzmit Körfezi'nde büyüdü. Akçakoca İlkokulu'nun tiyatro salonunda ilk sanat denemelerini yaptı. Deniz Kuvvetlerinde astsubay olarak görev aldı. Astsubaylık görevi 1961 yılında sona erdi. Üstlerinin hoşgörüsüyle askerlik mesleğini sona erdirene kadar sanat icra etti. Halkevleri'nde tiyatroya başladı. Burhan Tepsi tarafından keşfedildi. Bilinen ilk oyunlarını, Rahmi Dilligil tarafından kurulan Ses Tiyatrosu'nda oynadı. Halkevi'nde Reşit Baran'ın yönettiği Hisse-i Şaiya oyunuyla profesyonel olan Kentmen, 1942'de Sürtük filmiyle sinema oyunculuğuna başladı. İlk ciddi rolünü Ferdi Tayfur'un Senede Bir Gün adlı filmiyle oynadı. Sinemaya başladıktan sonra da zaman zaman tiyatro oyunlarında sahne aldı. Şehir Tiyatroları'nda sahnelenen Çatallı Köy oyununda rol aldıktan sonra 1965 yılında bu oyunu, oyuna konu olan köyde (Afyon'un Emirdağ ilçesinin Çatallı Köy'ünde) Hüseyin Baradan, Şahin Tek ve diğer oyuncularla birlikte sahneledi.Kurduğu Hulusi Kentmen Tiyatro Topluluğu ile çeşitli oyunları sahneye koydu, turneye çıktı. Bazı televizyon reklamlarında rol aldı.
Tatlı-sert ve babacan tarzı ile çoğu filmlerinde baba, komiser, bahçıvan, hakim vb. roller üstlendi, birçoğunda kendi adıyla oynadı. Karakter oyuncusu olarak simgeleşti. Sinemada bıraktığı etkiyle halk arasında, babacan, tatlı- sert erkek karakterini ifade etmek üzere "Hulusi Kentmen gibi" deyişi yerleşti.
Birçok filminde, Kentmen'i, Kemal Ergüvenç, bazı filmlerinde ise Rıza Tüzün seslendirdi. Kentmen, 1942-1988 yılları arasında 500'e yakın filmde rol aldı.
1938'de Refika Kentmen'le evlendi. Volkan adlı bir oğlu ve daha sonra iki torunu oldu. Amatör olarak fotoğrafçılıkla da ilgilendi ve keman çaldı. 1980 yılında İzmir Fuarı'nda Akasyalar Gazinosu'nda Hülya Koçyiğit'in kadrosunda çıktı; keman çalıp parodiler yaptı. Türk sinemasında bir klasik olan oyuncu 81 yaşında 20 Aralık 1993'te böbrek yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi. Karacaahmet Mezarlığı'nda yatmaktadır. Ölümünün 21. yıldönümünde İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin düzenlediği bir etkinlikle anıldı. Sanatçının aslına oldukça benzer balmumu heykeli yapıldı. Sanatçının 1956 model aracı da bu etkinlikte sergilendi. Ekim 2020'de İzmit'te hayatının bir bölümünün geçtiği evin müze yapılması kararlaştırıldı.
HULUSİ KENTMEN FİLMLERİ
Paranın Gücü 1988
Acı Su 1988
Donanmanın Gülü 1987
Füze Nuri 1987
Acımak Tevfik Hayri 1985
Berduşlar Sosyetede 1984
Alev Alev 1984
Adile Teyze 1982
Şıngırdak Şadiye 1982
Kimbilir / Kibariye 1981
İntikam Yemini 1981
Şabancık 1981
Tanrıya Feryat Memduh Bey 1980
Fadile 1979
Canikom 1979
Nokta İle Virgül Paldır Küldür 1979
Yorgun Savaşçı Kahveci Hasan Efendi 1979
Taşı Toprağı Altın Şehir 1978
Minik Serçe Salih 1978
Yadeller 1978
Kara Murat Devler Savaşıyor 1978
Ölüm Çemberi / Kanlı Hayat 1978
Bizim Kız Adil Bey 1977
Sivri Akıllılar 1977
Ah Bu Ne Dünya 1977
Öl Seve Seve 1977
Her Gönülde Bir Aslan Yatar 1976
Alev 1976
Bıktım Her Gün Ölmekten 1976
Kan Kardeşler 1976
Meraklı Köfteci Komiser Niyazi 1976
Tuzak Avni Baba 1976
Gel Barışalım 1976
Öyle Olsun Hulusi 1976
Sıralardaki Heyecan 1976
Adana Urfa Bankası 1976
Ah Bu Gençlik (film, 1976) 1976
Bıktım Bu Hayattan 1976
Evlilik Şirketi 1976
Gülşah Küçük Anne 1976
Ne Alırsan İki Buçuk 1976
Beş Milyoncuk Borç Verir Misin 1975
Minik Cadı 1975
Acele Koca Aranıyor 1975
Ateş Böceği 1975
Delisin Mümtaz 1975
Hababam Taburu 1975
İntihar 1975
Ah Nerede 1975
Curcuna 1975
Evcilik Oyunu Mümtaz 1975
Haydi Gençlik Hop Hop 1975
Sevgili Halam 1975
Çapkın Hırsız Hakkı 1975
Üç Kağıtçılar 1975
Baba Bizi Eversene, Fazıl Bey 1975
Yüreğimde Yare Var 1974
Kara Murat Ölüm Emri 1974
Kardeş 1974
Esir Hayat Hüseyin 1974
Cici Kız Asım Bey 1974
Deli Ferhat 1974
Çam Sakızı 1974
Kara Murat Kardeş Kanı 1974
Salak Milyoner Babacan Komiser 1974
Yüz Liraya Evlenilmez 1974
Düşmanlarım Çatlasın 1974
Yumurcak / Veda 1974
Uyanık Kardeşler 1974
Yalancı Yarim Derviş Başak 1973
Aşkın Zaferi / Aşk ve Vatan 1973
Vurgun 1973
Yeryüzünde Bir Melek 1973
Soyguncular 1973
Oh Olsun 1973
Bitirim Kardeşler 1973
Hayat Bayram Olsa Musa Ateşoğlu 1973
Kaynanam Kudurdu 1973
Keloğlan ile Cankız 1973
Kızın Varsa Derdin Var 1973
Özleyiş Murat 1973
Ağlıyorum 1973
Öksüzler Komiser Niyazi 1973
Zehra 1972
Şahmeran 1972
Ekmekçi Kadın Arif 1972
Yumurcak Küçük Şahit Komiser 1972
Üç Sevgili 1972
Tatlı Dillim 1972
Sev Kardeşim 1972
Aşkım Kaderim Oldu 1972
Gönül Oyunu 1972
Gülüzar 1972
O Ağacın Altında 1972
Sevgili Hocam 1972
Üç Mahkum 1972
Para 1972
Afacan Harika Çocuk 1972
İtham Ediyorum 1972
Senede Bir Gün 1971
Yumurcağın Tatlı Rüyaları 1971
Bebek Gibi Maşallah 1971
Belanın Kralı Seyfullah Bey 1971
Kezban Paris'te 1971
Satın Alınan Koca Kemal 1971
Beklenen Şarkı 1971
Gülüm, Balım, Çiçeğim 1971
Keloğlan 1971
Ali Baba Kırk Haramiler Emir 1971
Keloğlan Aramızda 1971
Ömrümce Unutamadım- Ömrümce Aradım 1971
Ateş Parçası Ulvi 1971
Bicirik İş Başında 1971
Ali Cengiz Oyunu 1971
Biricik İş Peşinde 1971
Güllü 1971
Üç Kabadayı 1971
Oyun Bitti Hayrullah Bey 1971
Sezercik Yavrum Benim 1971
Kezban Roma'da 1970
Afacan 1970
Güzel Şoför Kamil 1970
Küçük Hanımın Şoförü 1970
İşportacı Kız Hulusi Bey 1970
Küçük Hanımefendi (film, 1970) Ömer in dayısı 1970
Saadet Şehri 1970
Sosyete Şakir 1970
Kaçak 1970
Söz Müdafanın 1970
Yumurcak Köprüaltı Çocuğu Hilmi Orkan 1970
Yumurcak 1969
Ayşecik Yuvanın Bekçileri 1969
Ateşli Çingene 1969
Altın Kalpler 1969
Kınalı Yapıncak 1969
Kızım ve Ben 1969
Serseri Kabadayı 1969
Tel Örgü 1969
Kınalı Keklik Muhtar 1969
Cilveli Kız Hayrullah Bey 1969
Boş Çerçeve Osman 1969
Melikşah 1969
Bağdat Hırsızı 1968
İstanbul Tatili 1968
Gül ve Şeker 1968
Atlı Karınca Dönüyor 1968
Hırsız Kız 1968
Kadın Asla Unutmaz 1968
Bizansı Titreten Adam 1967
Pranga Mahkûmu Mansur Paşa 1967
Bir Katil Sevdim 1967
Şark Yıldızı 1967
Osmanlı Kabadayısı Haşmet Paşa 1967
Ringo Kazım 1967
Paşa Kızı 1967
Kenarın Dilberi 1966
Denizciler Geliyor 1966
Efkârlıyım Abiler 1966
Affet Sevgilim 1966
Sokak Kızı 1966
Çıtkırıldım Cemil Akın 1966
Kart Horoz 1965
Senede Bir Gün 1965
Sevgili Öğretmenim 1965
Yalancı 1965
Bir Gönül Oyunu 1965
Kumarbaz 1965
Sevişmek Yasak 1965
Cici Kızlar 1965
Şepkemin Altındayım 1965
Babasına Bak Oğlunu Al 1965
Şoförün Kızı 1965
Hacı Baba 1965
Şeker Gibi Kızlar Kenan 1965
Kırık Hayatlar 1965
Serseri Aşık 1965
Hıçkırık 1965
Keşanlı Ali Destanı 1964
Affetmeyen Kadın 1964
Çanakkale Aslanları 1964
Kimse Fatma Gibi Öpemez Necati 1964
Öksüz Kız 1964
Öp Annemin Elini 1964
Öpüşmek Yasak 1964
Hizmetçi Dediğin Böyle Olur 1964
Adalardan Bir Yar Gelir Bizlere 1964
Aslan Marka Nihat (Aşk Otobüsü) 1964
Taşralı Kız Fazıl 1964
Bir İçim Su 1964
Koçum Benim 1964
Ağaçlar Ayakta Ölür Asım 1964
Katilin Kızı Hulusi Örmen 1964
Badem Şekeri 1963
Beni Osman Öldürdü 1963
Sayın Bayan 1963
Tatlı Sert 1963
Kendini Arayan Adam 1963
Küçük Beyin Kısmeti 1963
Ayşecik Fakir Prenses 1963
Beyaz Güvercin 1963
Tosun İle Yosun 1963
Adanalı Tayfur 1963
Yavaş Gel Güzelim 1963
Şaşkın Baba 1963
Aşk Yarışı 1962
Çifte Kumrular 1962
Lekeli Kadın 1962
Beş Hikaye 1962
Zorlu Damat Gönül`ün Babası 1962
Ayşecik Ateş Parçası 1962
Rıfat Diye Biri Zekai 1962
Belalı Torun 1962
Gönül Avcısı 1962
Ekmek Parası 1962
Ayşecik Yavru Melek 1962
Çam Sakızı 1962
Çifte Nikah 1962
Mağrur Kadın 1962
Meteliksiz Aşıklar 1962
Memnu Meyva 1962
Ne Şeker Şey 1962
Külhan Aşkı 1962
Küçük Hanım Avrupa'da Kaptan 1962
Biz de Arkadaş mıyız? Necdet 1962
Altın Kalpler 1961
Benim Küçük Meleğim 1961
İki Yetime 1961
Sevimli Haydut 1961
Tatlı Günah 1961
Düğün Alayı 1961
Karanlıkta Yaşayanlar 1961
Melekler Şahidimdir 1961
Mahalleye Gelen Gelin 1961
Aşktan da Üstün 1960
Yangın Var Hilmi Bey 1960
Kanlı Firar Komiser 1960
Bir Gelin Gitti 1960
Ayşecik 1960
Tayfun
Cilalı İbo'nun Çilesi 1960
Ayşecik Şeytan Çekici 1960
Ölüm Peşimizde Kadir Usta 1960
Düşman Yolları Kesti 1959
Fedakar Kaptan 1959
Vatan Uğruna 1959
Dertli Irmak 1958
Meçhul Kahramanlar 1958
Ceylan Emine 1957
Kara Bahtım 1957
Gelinin Muradı 1957
Beni Şafakta Vurdular 1957
Aşıklar Kabesi Mevlana 1956
Ebediyete Kadar 1955
Kanlı Pınar 1955
Yörük Ali 1955
Canlı Karagöz / Mihriban Sultan 1954
Efelerin Efesi 1952
Bergama Sevdaları 1952
İki Kafadar Deliler Pansiyonunda 1952
Barbaros Hayrettin Paşa 1951
Lüküs Hayat 1950
Çete, 1950
Estergon Kalesi, 1950
Zülfikârın Gölgesinde 1950
Er Meydanı 1949
Kadın 1948
İstiklal Madalyası 1948
Kerim'ın Çilesi 1947
Senede Bir Gün 1946
Sürtük 1942
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