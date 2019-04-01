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"BUGÜN FLÖRT, YARIN EŞ OLUR"



Muhabirlerin, “Hülya Avşar’a damat olacak, nasıl buldunuz?” sorusuna Avşar, “Her şey kısmet. Ben bütün çocukları seviyorum. Hepsi çok kıymetliler. Herkes çok saygılı, hayatta her şey kısmettir. Bugün flört olur, yarın eş olur. Olmaz ayrılır, başka bir erkek arkadaş olur. Hayat bu” diyerek cevap verdi.