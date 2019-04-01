Hülya Avşar'dan Zehra Çilingiroğlu ile Alaaddin Kadayıfçıoğlu yorumu

Giriş: 01.04.2019 - 10:36 | Güncelleme:  

Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu’ndan dünyaya gelen kızı Zehra Çilingiroğlu'nun uzun bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Alaaddin Kadayıfçıoğlu ile önceki akşam Tarabya’daki bir restoranda bir araya geldi. Hülya Avşar, kızı Zehra ve sevgilisi Alaaddin Kadayıfçıoğlu ile birlikte yemek yedi. Keyifli geçen yemek sonrası Zehra Çilingiroğlu’nun sevgilisi Alaaddin Kadayıfçıoğlu mekanı önden terk etti

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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu’ndan dünyaya gelen kızı Zehra Çilingiroğlu'nun uzun bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Alaaddin Kadayıfçıoğlu ile önceki akşam Tarabya’daki bir restoranda bir araya geldi. Keyifli geçen yemek sonrası Zehra Çilingiroğlu’nun sevgilisi Alaaddin Kadayıfçıoğlu mekanı önden terketti. Alaaddin Kadayıfçıoğlu’nun ardından yaklaşık 10 dakika sonra kızı Zehra Çilingiroğlu ile balıkçıdan ayrılan Hülya Avşar’ın keyfi yerindeydi.

  • 2Hülya Avşar'dan Zehra Çilingiroğlu ile Alaaddin Kadayıfçıoğlu yorumu - Magazin haberleri
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    "ÇOCUKLARIN ÖNÜNÜ KESİYORSUNUZ"

    Geçtiğimiz günlerde Arnavutköy’deki bir balıkçıdan kızı Zehra Çilingiroğlu ve sevgilisi Alaaddin Kadayıfçıoğlu’nun çıkışta basın mensuplarıyla yaşadığı tatsız gece ile ilgili Hülya Avşar, “Ben gördüm, hiçbir şey yaşanmıyor. Çocukların önünü kesiyorsunuz. Onlarda ilerlemek istiyor, görünmek istemiyor olabilir. Genç çocuk bunlar” dedi.

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    "GEZSİNLER, TOZSUNLAR"

    Aladdin Kadayıfçıoğlu ile daha önce İngiltere’de tanıştıklarını söyleyen Hülya Avşar, “Ben zaten Londra’da okurlarken tanışıyordum. Hepsi çok tatlı çocuklar, gençler. Oh tadını çıkartsınlar, gezsinler, tozsunlar ama önünü de kesmesinler çocukların. Alışkın değiller ki” şeklinde konuştu.

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    "BUGÜN FLÖRT, YARIN EŞ OLUR"

    Muhabirlerin, “Hülya Avşar’a damat olacak, nasıl buldunuz?” sorusuna Avşar, “Her şey kısmet. Ben bütün çocukları seviyorum. Hepsi çok kıymetliler. Herkes çok saygılı, hayatta her şey kısmettir. Bugün flört olur, yarın eş olur. Olmaz ayrılır, başka bir erkek arkadaş olur. Hayat bu” diyerek cevap verdi.

  • 5Hülya Avşar'dan Zehra Çilingiroğlu ile Alaaddin Kadayıfçıoğlu yorumu - Magazin haberleri
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    "EVLENMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

    Muhabirlerin, “Hülya Avşar aşkı özlemedi mi?” sorusuna Avşar, “Hiç” diyerek cevap verdi. Muhabirlerin, “Evlenmeyi yeniden düşünür müsünüz?” sorusuna Avşar, “Evlenmeyi hiçbir zaman düşünmem. Niye evleneyim ki? Evlenmişim, çocuğum da olmuş. Maddi olarak da kimseye bağlı olmadığım için niye evleneyim ki! Çünkü çok çabuk sıkılıyorum ben, uğraşamam yani” diyerek cevap verdi.

  • 6Hülya Avşar'dan Zehra Çilingiroğlu ile Alaaddin Kadayıfçıoğlu yorumu - Magazin haberleri
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  • 7Hülya Avşar'dan Zehra Çilingiroğlu ile Alaaddin Kadayıfçıoğlu yorumu - Magazin haberleri
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