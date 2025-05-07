Hülya Avşar, İstanbul'daki bir restorandan çıkışında otomobiline binerken basın mensuplarının objektifine yansıdı. Avşar, otomobiline bindiği sırada yanına yaklaşan bir vatandaş, Avşar'dan ikiz bebekleri için beşik talebinde bulundu.

"YA BİR GİT"

Vatandaşın isteği karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan Hülya Avşar, "Beşik mi istiyorsun? Nasıl beşik alacağım? Ya bir git" diyerek tepki gösterdi.

"HİÇBİR ŞEYİN YOKSA NEDEN EVLENİYORSUN?"

Vatandaş ısrarını sürdürerek, "Romanım, bir şeyim yok vallahi" deyince Avşar, "Niye hiçbir şeyin yoksa evleniyorsun?" sözleriyle karşılık verdi.

Hülya Avşar daha sonra konuşmayı sonlandırıp "Şu an müsaade et, bir daha geldiğimde karşılaşırsak hallederiz" oradan ayrıldı.