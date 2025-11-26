Hülya Koçyiğit: Bu bir cesaretti

Türk sinemasının usta ismi Hülya Koçyiğit, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) öğrencilerle bir araya geldi. ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi Kemal Kurdaş Amfisi’nde, ODTÜ öğrencisi Cem Akkayalı’nın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşi büyük ilgi gördü. Koçyiğit, sahneye 'Samanyolu' filminin unutulmaz müziği eşliğinde çıktı ve öğrenciler tarafından coşkuyla karşılandı.

Etkinliğe ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil de katıldı. Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada Koçyiğit, Türk sinemasına damga vuran kariyer yolculuğunu, oyunculuk serüveninde karşılaştığı zorlukları, canlandırdığı yüzlerce karakterin kendisindeki yerini ve sinemaya bakışını paylaştı.

Konuşmasında Türk sinemasına kimlik kazandıran yönetmenlerle çalışmanın kendisi için büyük bir şans olduğunun altını çizen Koçyiğit, kendi film şirketini kurma sürecini paylaştı: Sinemanın çok kan kaybettiği yıllardı. Bu nedenle bir film şirketi kurmaya karar verdim. Gülşah film pek çok film üretti. Bu bir cesaretti, karşılık bulmayabilirdi ama hem izlendi hem de ödüllendirildi. Bu yüzden çok mutluyum.

'Sev Kardeşim” filmi üzerine konuşan sanatçı, o dönemin mahalle kültürüne duyduğu özlemi aktardı: Mahalle dayanışması, insanların yardımlaşması, birlikte gülüp ağlaması…O günlere elbette özlem duyuyorum. O filmleri bize sevdiren de o sıcaklık, karakterler ve dayanışma ruhuydu.

Hülya Koçyiğit, 'Derman' filminin hayatındaki özel yerinden bahsederken Türk toplumunda ailenin önemine vurgu yaptı. Ayrıca Türkiye’de kadın olmanın geçmişte ne kadar zorlu olduğuna değinerek; “Uzun yıllar Türkiye’de kadın olmak, toplumun içinde var olabilmek büyük gayret isteyen bir çabaydı. ‘Kadın çalışamaz, kadın evinde oturur’ gibi bir anlayış hakimdi. Kadınlar eğitim hayatına katılıp meslek edindikçe giderek eşitlik sağlanmaya başladı” dedi.

Oyunculuğun yalnızca duygu değil aynı zamanda teknik bir süreç olduğuna dikkat çeken Hülya Koçyiğit; "Bu işin yüzde 50’si duyguysa yüzde 50’si tekniktir. Ne kadar çok insan tanırsanız, okur ve izlerseniz oyunculuk haneniz o kadar zenginleşir" sözleriyle deneyimlerini paylaştı.