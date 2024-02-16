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        Haberler Magazin Hülya Koçyiğit, Diyarbakır annelerini ziyaret etti - Magazin haberleri

        Hülya Koçyiğit Diyarbakır annelerini ziyaret etti

        Hülya Koçyiğit ve beraberindeki heyet, çocukları terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırılan evlat nöbetindeki anneleri ziyaret etti. Koçyiğit, "Türkiye'nin en önemli sorunu bildiğiniz gibi 40 yıldır içinde olduğumuz terör sorunudur. 40 bin vatandaşımızı bu yolda feda etmişiz ama bugün, bu anneler çocuklarının alınıp götürüldüğü binanın önünde dünyaya seslerini duyurmaya çalışıyor. Onlara bir kez daha bütün kalbimle saygı duyuyorum" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 10:29 Güncelleme: 16.02.2024 - 10:30
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        3 Eylül 2019'da farklı şehirlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti bin 627 gündür HDP il binası önünde devam ediyor. Hülya Koçyiğit ve beraberindeki heyet, Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koçyiğit, Diyarbakır annelerinin sesini hiçbir zaman göz ardı etmeyeceklerini söyledi.

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        "ONLARIN YÜREKLERİNDEKİ SIZIYI GÖZ ARDI EDEMEYİZ"

        "Evlatlarımızı bize geri gönderin" diyerek terör örgütü PKK'ya seslenen Hülya Koçyiğit, "HDP il binasının önünde Diyarbakır anneleri büyük bir dirençle, sabırla inatla 'Kandırılıp dağa götürülen evlatlarımızı geri istiyoruz' diye haykırdılar. Hâlâ haykırmaya devam ediyorlar. Onların sesi, onların yüreklerindeki sızıyı hiçbir zaman hiçbirimiz göz ardı edemeyiz. Ben yalnız olmadıklarını, çok haklı taleplerini dünyaya duyurmaya çalıştıklarını, terörün bu yüzünü göstermeye çalıştıkları için onlara saygı duyuyorum. Hepimiz onların yanında olmalıyız. Çünkü onlar ana yüreği taşıyor. Ben de bir anneyim. Bir evlat ne demek, bir evlat nasıl yetiştirilir, bunu bütün kalbimle biliyor ve hissediyorum. Evlatlarını geri çağırıyorlar. Kandırılıp götürülen evlatlarını, birçok kötü muameleye maruz bırakılan, ölüme götürülen evlatlarını geri istiyorlar. Ben de onlarla beraber sesleniyorum: Evlatlarımızı bize geri gönderin" dedi.

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        "HER ZAMAN YANLARINDA OLACAĞIM"

        Anne yüreğinin Diyarbakır anneleri için sızlarken şehit anneleri için de yandığını ifade eden Hülya Koçyiğit; "Türkiye'nin en önemli sorunu bildiğiniz gibi 40 yıldır içinde olduğumuz terör sorunudur. 40 bin vatandaşımızı bu yolda feda etmişiz ama bugün bu anneler çocuklarının alınıp götürüldüğü binanın önünde dünyaya seslerini duyurmaya çalışıyor. Onlara bir kez daha bütün kalbimle saygı duyuyorum. Her zaman yanlarında olacağım. İnşallah bir daha ki buraya gelişim evlatlarınızın yanınızda olduğu, onlara kavuştuğunuz mutlu günü kutlamak için olur. İnşallah rabbim ülkemizi bu terör belasından bir an evvel kurtarır. Elbette ki anne yüreğim Diyarbakır anneleri için sızlarken, şehit annelerimiz için de yanıyor. Cumartesi anneleri diyoruz. Onlar da evlat getirmiş anneler. Onlara da saygı duyuyorum” ifadelerine yer verdi.

        Konuşmaların ardından Hülya Koçyiğit, çadırda annelerle tek tek görüştü.

        Fotoğraflar: AA, İHA

        #Hülya Koçyiğit
        #Diyarbakır

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