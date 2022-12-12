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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hülya Koçyiğit'in Fatma Girik'siz buruk yaş günü

Bugün 75 yaşına basan Hülya Koçyiğit, doğum gününü kendisiyle aynı gün doğan en yakın arkadaşı Fatma Girik'siz buruk bir şekilde kutlayacak

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  • Hülya Koçyiğit'in Fatma Girik'siz buruk yaş günü - Magazin haberleri

    Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile Yeşilçam'ın '4 Yapraklı Yonca'sından biri olarak gösterilen duayen oyuncu Fatma Girik, 24 Ocak'ta yaşamını yitirmişti. Bugün, Girik ile Koçyiğit'in doğum günü...
  • Hülya Koçyiğit'in Fatma Girik'siz buruk yaş günü - Magazin haberleri

    BURUK YAŞ GÜNÜ

    12 Aralık'ta doğan Hülya Koçyiğit, ilk kez Fatma Girik'siz yaş gününü kutlayacak. Koçyiğit ile Girik, her yıl birbirlerini yaş günlerinde anmayı ihmal etmezdi...
  • Hülya Koçyiğit'in Fatma Girik'siz buruk yaş günü - Magazin haberleri

    "HAYRANLIKTAN AĞLADIM"

    Hülya Koçyiğit, daha önce Fatma Girik ile bir anısını, "Memduh Ün'le yaptıkları bir film vardı. Bir sahne için saçlarını kazıtması gerekiyor. Beni aradı, ‘Yarın böyle bir sahne var, gelsene’ dedi. Koşa koşa gittim. Bir yandan o güzelim uzun, simsiyah saçlar kazınıyor, bir yandan gözünden yaşlar akıyor. Ben tutamıyorum kendimi, ağlıyorum. O ağlıyor ama o rolü için ağlıyor, ben hayranlıktan ağlıyorum" sözleriyle anlatmıştı.
  • Hülya Koçyiğit'in Fatma Girik'siz buruk yaş günü - Magazin haberleri

    "CESUR YÜREKLİ BİR EFSANEYDİ"

    Koçyiğit, Fatma Girik için Cemal Reşit Rey Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, "İçimiz yanıyor. Hani, 'Gözler insanın kalbinin aynasıdır' derler ya, o masmavi gözlerle sanki içinden bir ışık yanarmış gibi pırıl pırıl sevgiyle, iyilikle bakan o güzel gözleri, girdiği ortama hemen bir enerji, canlılık getirir, neşelendirirdi. 'Türk sineması' deyince hepimizin aklına ilk o gelirdi. Çünkü o mesleğine tutkuyla, aşkla bağlı bir sanatçıydı. Cesur yürekli bir efsaneydi" diye konuşmuştu.
  • Hülya Koçyiğit'in Fatma Girik'siz buruk yaş günü - Magazin haberleri

    "ÇOK ÖZLEYECEĞİZ"

    Girik'i çok özleyeceğini vurgulayan Koçyiğit, sözlerine şöyle devam etmişti:

    Sinemaya olan tutkusunu, o güzelim filmleri yaparken duyduğu heyecanı, korkularını, beklentilerini hepimiz biliyoruz. O filmleriyle kendi tarzını yaratmış bir sanatçı. Her ne kadar farklı siyasi kulvarlarda görünüyor olsak da biz Atatürk'e, onun ilke ve inkılaplarına, bütün kalbimizle bağlı cumhuriyet kadınlarıydık. Anaç ve çocuk yürekli, dost canlısı bir insandı. Her ölüm erken... Önemli olan, ardımızdan 'İyi insandı...' dedirtebilmek. Fatma onu başardı. Fatma, iyi bir insan olarak aramızdan ayrıldı ve bugün biz onu ebediyete yolcu ediyoruz. Daha doğrusu en büyük aşkına, ömrünü paylaştığı Memduh'unun yanına yolcu ediyoruz. Türkiye, onu filmleriyle sonsuza kadar yaşatacaktır. Nur içinde yat canım arkadaşım, Allah rahmet eylesin... Allah sevenlerine de sabır versin.
  • Hülya Koçyiğit'in Fatma Girik'siz buruk yaş günü - Magazin haberleri

    79 YAŞINDA YAŞAMINI YİTİRDİ

    Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, 24 Ocak'ta, 79 yaşında hayata veda etmişti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Girik'in tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, "Türk sinemasının çınarı ve değerli oyuncusu Sayın Fatma Girik, Covid 19’a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti" denilmişti.

    Kardeşi Günay Girik ise, "Ablamda koronavirüs yoktu ve aşılarını tam yaptıran biriydi. Ben, 'Hastane yönetimi ile ilgili bir ihmal vardır' demiyorum ama koronayı kesin burada oldu. Hastane ihmali mi, yoksa yeğenim gidip, geliyor ondan mı, yoksa bakıcıdan mı bilmiyoruz. Başka birinden de olabilir. Ben bunu araştıracağım, peşindeyim” şeklinde konuşmuştu.
  • Hülya Koçyiğit'in Fatma Girik'siz buruk yaş günü - Magazin haberleri

    FATMA GİRİK HAKKINDA

    12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da doğdu. Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk başrolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı "Leke"ydi.

    Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün’le tanışması Girik’in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.
  • Hülya Koçyiğit'in Fatma Girik'siz buruk yaş günü - Magazin haberleri

    180'den fazla filmde rol aldı. İlerleyen yıllarda siyasete de atılan Fatma Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yapmıştır.
  • Hülya Koçyiğit'in Fatma Girik'siz buruk yaş günü - Magazin haberleri

    Antalya Altın Portakal Film Festivali

    * En İyi Kadın Oyuncu (1965 - Keşanlı Ali Destanı)

    * En İyi Kadın Oyuncu (1967 - Sürtüğün Kızı)

    * Yaşam Boyu Onur Ödülü (1998)

    Adana Altın Koza Film Festivali

    * En İyi Kadın Oyuncu (1969 - Büyük Yemin ve Ezo Gelin)

    * En İyi Kadın Oyuncu (1970 - Boş Beşik)

    * En İyi Kadın Oyuncu (1971- Acı)

    * Yaşam Boyu Onur Ödülü (2006)

    Ankara Film Festivali

    * Aziz Nesin Emek Ödülü (2007)

    Sadri Alışık Ödülleri

    * Onur Ödülü (2007)

    Fotoğraflar: HT Magazin, AHT, AA, Depo Photos, İHA

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