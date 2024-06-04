Hülya Koçyiğit'ten Gazze için kalıcı ateşkes çağrısı
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de binlerce kişinin öldürülmesine tepki gösterdi; "Filistin'de olanlar içimizi parçalıyor"
Yeşilçamın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun da katılımıyla gerçekleşen Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 11 ildeki dezavantajlı gruplara destek için kurulan Hayat Yeniden Vakfı'nın açılışına ve Kırmızı Bisiklet Projesi'nin tanıtım toplantısına katıldı. Ünlü oyuncu, İsrail'in, Filistin'e saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin Filistin için elinden geleni yaptığını anlatan Hülya Koçyiğit, şöyle konuştu; "Var gücümüzle diğer devletlere 'Gelin hep beraber ateşkes için harekete geçelim' diyoruz. Bugüne kadar başaramadık. Dilerim en yakın zamanda ateşkes ve barış olur. Dilerim 1967 yılının sınırları tekrardan çizilir. İki devlet ayrılır. Filistin Devleti sonsuza kadar özgür yaşar. Dünya bunun isyanını dile getiriyor ama ne yazık ki bugüne kadar başarılı olamadık."
Hülya Koçyiğit, sanat camiasının da çeşitli kampanya ve yardımlarla Filistinlilere destek olduğunu, bunun daha da artırılması gerektiğini sözlerine ekledi.