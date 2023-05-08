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Haberler Magazin Hülya Koçyiğit ve Ediz Hun'un sahte hesap isyanı - Magazin haberleri
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Yeşilçam yıldızlarının sahte hesap isyanı

Yeşilçam'ın usta oyuncuları Hülya Koçyiğit ve Ediz Hun, adlarına açılan sahne sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlara yönelik takipçilerini uyardı. Koçyiğit, "Sahte hesaplar açıp kamuoyunu meşgul eden ve yanlış yönlendiren herkesi kınıyorum" derken, Hun ise "Değerli takipçilerim Instagram ve Facebook (Ediz'in Kaktüs Bahçesi) dışında sosyal medya platformlarında hiçbir hesabımın bulunmadığını, adıma açılan diğer hesapların sahte olduğunu bilgilerinize sunarım" ifadelerini kullandı

Hülya Koçyiğit ve Ediz Hun'un sahte hesap isyanı - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Hülya Koçyiğit (75) ile Ediz Hun'un (82) başı kendi adını kullanıp açılan sahte hesaplarla dertte. Koçyiğit, adına sahte sosyal medya hesabı açılarak paylaşımlarda bulunulmasını kınadı.

"KINIYORUM"

Hülya Koçyiğit, adına sahte sosyal medya hesabı açılarak paylaşımlarda bulunulmasını kınadı. Sadece Instagram hesabının olduğunu ifade eden Koçyiğit, "5 Mayıs'ta Twitter'da adım ve resmim kullanılarak açılan hesap sahtedir. Bu hesapta paylaşılan hiçbir gönderi bana ait değildir. Sahte hesaplar açıp kamuoyunu meşgul eden ve yanlış yönlendiren herkesi kınıyorum. Kullandığım tek sosyal medya hesabı Instagram'dır" dedi.

Sanatçının adı kullanılarak açılan sahte hesaptan gerçeği yansıtmayan siyasi paylaşımlar yapılmıştı.

TAKİPÇİLERİNİ UYARDI

Öte yandan adına açılan sahte hesaplara yönelik takipçilerini uyaran Ediz Hun da "Değerli takipçilerim Instagram ve Facebook (Ediz'in Kaktüs Bahçesi) dışında sosyal medya platformlarında hiçbir hesabımın bulunmadığını, adıma açılan diğer hesapların sahte olduğunu bilgilerinize sunarım" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: AA, İHA

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