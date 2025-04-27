Elon Musk'ın uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'te çalışan, oyuncu ve emekli manken Hülya Yiğitalp'in kıdemli fırlatma mühendisi oğlu Yiğit Tokbey, 17 Ocak 2024'te California'da geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti.

Oğlunun vefatıyla sarsılan ve sık sık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ona duyduğu özlemi dile getiren Hülya Yiğitalp, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Oğluyla olan fotoğrafını yayımlayan Hülya Yiğitalp; "Gene gelsen, gene karşılasam seni, sevinçten havalara uçsam" ifadelerini kullandı.