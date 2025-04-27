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        Haberler Magazin Hülya Yiğitalp'ten vefat eden oğlu Yiğit Tokbey'e: Gene gelsen, sevinçten havalara uçsam - Magazin haberleri

        Hülya Yiğitalp'ten duygusal mesaj

        Oyuncu ve emekli manken Hülya Yiğitalp, geçtiğimiz yıl ABD'de geçirdiği motosiklet kazasında kaybettiği oğlu Yiğit Tokbey'i andı. Duygusal bir mesaj yayımlayan Yiğitalp; "Gene gelsen, gene karşılasam seni, sevinçten havalara uçsam" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2025 - 10:12 Güncelleme: 27.04.2025 - 10:12
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        "Gene gelsen..."
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        Elon Musk'ın uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'te çalışan, oyuncu ve emekli manken Hülya Yiğitalp'in kıdemli fırlatma mühendisi oğlu Yiğit Tokbey, 17 Ocak 2024'te California'da geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti.

        Oğlunun vefatıyla sarsılan ve sık sık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ona duyduğu özlemi dile getiren Hülya Yiğitalp, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

        Oğluyla olan fotoğrafını yayımlayan Hülya Yiğitalp; "Gene gelsen, gene karşılasam seni, sevinçten havalara uçsam" ifadelerini kullandı.

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        #Hülya Yiğitalp
        #Yiğit Tokbey
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