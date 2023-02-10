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Hümeze Suresi Okunuşu ve Anlamı: Hümeze Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

Hümeze Suresi Mekke’de inmiştir. 9 ayettir. İsmini birinci ayetteki hümeze kelimesinden alır. Hümeze, birilerini arkasından çekiştirmeyi, kaş göz işaretiyle kötülemeyi, alay etmeyi alışkanlık haline getirmiş kimse demektir. Mushaf tertibinde 104, iniş sırasına göre ise 32. suredir. Hümeze Suresinde, insanlar arasındaki ilişkilerde temel olan ahlak ilkelerinin bir kuralına dikkat çekmektedir. Hümeze Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı, yazılışı, meali, fazileti, tefsiri ve diğer merak edilenler haberimizde yer alıyor.

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  • Hümeze Suresi Okunuşu ve Anlamı: Hümeze Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Hümeze Suresi, İslam dini için önem taşıyan dualardandır Mekke döneminde inmiştir. 9 ayettir. Hümeze, insanları arkadan çekiştiren, ayıplayan kimse demektir. Mushaftaki sıralamada yüz dördüncü, iniş sırasına göre otuz ikinci suredir. Kıyamet suresinden sonra, Mürselat suresinden önce Mekke’de inmiştir. Surede insanları küçümseme, kusur arama gibi davranışlar eleştirilmekte; servete güvenme ve onu yanlış yolda kullanmanın kişiye ne büyük zararlar getireceği anlatılmaktadır. Hümeze Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve yazılışı hakkında bilgi sahibi olmak için doğru yerdesiniz. Bu sureyi ezberinizden bilmiyorsanız önce okumalı, daha sonra tekrar etmelisiniz. İşte, Hümeze Suresi Türkçe - Arapça okunuşu, anlamı, Diyanet meali, tefsiri, fazileti ve yazılışı...
  • Hümeze Suresi Okunuşu ve Anlamı: Hümeze Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Hümeze Suresi Arapça Okunuşu

    Bismillahirrahmânirrahîm.

    1- Veylül li külli hümezetil lümezeh

    2- Ellezıcemea malev ve addedeh

    3- Yahsebü enne malehu ahledeh

    4- Kella le yümbezenne fil hutameh

    5- Ve ma edrake mel hutameh

    6- Narullahil mukadeh

    7- Elleti tettaliu alel ef'ideh

    8- İnneha aleyhim mü'sadeh

    9- Fi amedim mümeddedeh
  • Hümeze Suresi Okunuşu ve Anlamı: Hümeze Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Hümeze Suresi Türkçe Anlamı

    Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

    1- Veyl o insanları çekiştirip kaş göz işaretleriyle alay edenlerin bütününe

    2- Ve bir mal toplayıp hep onu sayana!

    3- Malının, kendisini ebedi yaşatacağını sanır.

    4- Hayır, andolsun ki, o Hutame'ye (cehenneme) atılacaktır!

    5- Bildin mi Hutame nedir?

    6- Allah'ın, tutuşturulmuş ateşidir

    7- Ki, gönüllerin ta üstüne çıkar!

    8- O (ateş), onların üstüne kapatılacaktır mutlaka,

    9- Uzatılmış sütunlar içinde olarak.
  • Hümeze Suresi Okunuşu ve Anlamı: Hümeze Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Hümeze Suresi Konusu

    İnsanları ayıplamanın, onları alaya alıp kınamanın, gıybetlerini yapmanın, hâsılı ona zarar verecek sözlü veya fiili, açıktan veya gizliden zarar vermenin kötülüğü haber verilir. Böyle davranan bedbahtların varacağı cehennemin tasviri yapılır.

    Hümeze Suresi Nuzül

    Mushaftaki sıralamada yüz dördüncü, iniş sırasına göre otuz ikinci suredir. Kıyamet suresinden sonra, Mürselat suresinden önce Mekke’de inmiştir.
  • Hümeze Suresi Okunuşu ve Anlamı: Hümeze Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Hümeze Suresi Tefsiri (Kur’an Yolu)

    “Vay haline!” diye çevirdiğimiz veyl kelimesi “çetin azap, helâk, yok olma, rezil rüsvâ olma, cehennemde bir vadi, beddua” anlamlarına gelmektedir. Meâlde bunların tamamına işaret eden “vay haline” lafzı kullanılmıştır. “Arkadan çekiştiren” diye çevirdiğimiz hümeze kelimesi ise “birini arkasından çekiştirmek, kaş göz, el kol işaretleriyle onunla alay etmek, aşağılamak” mânalarına gelen hemz kökünden türemiş bir sıfat olup “insanları arkadan çekiştirmeyi, şeref ve haysiyetlerini yaralamayı alışkanlık haline getiren, bundan zevk alan kimse” demektir. “Ayıp kusur arayan” diye çevirdiğimiz lümeze kelimesi de benzer davranışları arkadan değil, kişinin yüzüne karşı gösteren kimseyi ifade eder. Bu âyetlerin, mal ve servetinin çokluğuyla gururlanıp insanlarla alay ederek onların şahsiyetlerini zedeleyen Ahnes b. Şüreyk isimli putperest Arap hakkında indiği rivayet edilmiştir (bk. Kurtubî, XX, 183). Ancak sûrenin iniş sebebinin özel olması hükmünün genel olmasına engel değildir. İslâm dini, insan şahsiyetinin ve onurunun korunmasına son derece önem verdiği için Kur’an bu tür davranışları kınamakta ve böyle davranışlar sergileyenlerin âhirette ateşle cezalandırılacağını haber vermektedir. 2-3. âyetler servetinin çokluğuna gururlanıp insanlarla alay eden kimselerin aynı zamanda helâl haram demeden mal toplayan, onu saklayan, fakirlik korkusuyla cimrilik ederek onu hayır yolunda harcamaktan kaçınan, fakirin hakkını vermeyen ve servetinin kendisini ebedîleştireceğini sanan bencil ve maddeci kimseler olduklarını da ifade etmektedir.
  • Hümeze Suresi Okunuşu ve Anlamı: Hümeze Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Hümeze Suresi Fazileti

    Hümeze Suresi fazileti hakkında bazı hadis kaynaklarında bilgiler yer almıştır.

    Hümeze sûresinin faziletine dair Übey b. Kâ'b'dan rivayet edilip bazı tefsir kitaplarında yer alan (meselâ bk. Zemahşerî, IV, 233) ve Allah'ın Hümeze sûresini okuyana Muhammed ashabının sayısı kadar ecir vereceğini bildiren hadisin uydurma olduğu kabul edilmiştir (İbnü'l-Cevzî, I, 239-241; Zerkeşî, I, 432).
  • Hümeze Suresi Okunuşu ve Anlamı: Hümeze Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Hümeze Suresi Ne Zaman ve Nerede İnmiştir?

    • Mushaftaki sıralamada yüz dördüncü, iniş sırasına göre otuz ikinci suredir. 

    • Kıyamet sûresinden sonra, Mürselat suresinden önce Mekke’de inmiştir.

    Hümeze Suresi Kaç Ayet?

    • Hümeze Suresi 9 ayetten oluşmaktadır.

    Hümeze Suresi Kaçıncı Sayfa ve Cüzde Yer Alıyor?

    • Hümeze Suresi, Kur’an-ı Kerim’de 601. sayfada yer alır ve 30. cüzde bulunur.

    Hümeze Ne Demek?

    • Hümeze, birilerini arkasından çekiştirmeyi, kaş göz işaretiyle kötülemeyi, alay etmeyi alışkanlık haline getirmiş kimse demektir.
  • Hümeze Suresi Okunuşu ve Anlamı: Hümeze Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Hümeze Suresi Abdestsiz Okunur Mu?

    Vakıa suresi, 79. ayette “Temizlenmiş olanlardan başkası ona el süremez.” şeklinde emredilir. Bu nedenle, cünüp olan ya da abdestsiz birisinin Kur’an-ı Kerim’e el süremeyeceği gibi herhangi bir ayeti de okuyamaz.

    Özetle, abdesti olmayan birisi, Kur’an-ı Kerim’e el dokundurmadan ezberinden bildiği ayet ve sureleri okuyabilir. Bu caizdir; ancak abdestsiz olan birisi Kur’an’a dokunarak Hümeze suresini okuyamaz. Ayet el-Kürsi, Fatiha ve İhlas gibi ayet ve sureleri okumak isteyen kimse, bunları dua niyetiyle okursa caizdir. (Elmalılı Hamdi YAZAR, Tefsir, Vakıa 79. ayet in izahı; Celal Yıldırım, İslam fıkhı, IV/157)

    Keza, başörtüsü olmadan da Hümeze suresi okunabilir; ancak Kur'an'a saygıdan dolayı başörtülü olmak daha iyidir.

    Hümeze Suresi Adetliyken Okunur Mu?

    ·        Hümeze suresinin adetliyken Kur'an-ı Kerim'den ya da ezberden okunması caiz olmamaktadır.
  • Hümeze Suresi Okunuşu ve Anlamı: Hümeze Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    EZBERLEMENİZ İÇİN DİĞER DUALAR VE SURELER  

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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