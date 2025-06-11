Hünerlerini sergiledi
Ufuk Bayraktar, Bodrum Yalıkavak'taki bir plajda Jet-Car'da hünerlerini sergiledi
Giriş: 11.06.2025 - 23:19 Güncelleme: 11.06.2025 - 23:26
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ufuk Bayraktar, Bodrum Yalıkavak'taki bir plajda objektiflere yansıdı.Bayraktar, Jet-Car'da hünerlerini sergiledikten sonra muhabirlerle kısa süreli sohbet etti.
Yeni projelere başlayacağından bahseden Ufuk Bayraktar; "Biraz dinlendikten sonra yoğun bir tempo beni bekliyor 3 - 4 gün daha buralardayım. Daha sonra İstanbul'a döneceğim" dedi.
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