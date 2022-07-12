2019'un ilk aylarından bu yana, babası başkan yardımcısı olduğu zaman, Hunter Biden ve babası, ABD Başkanı Donald Trump ve müttefikleri tarafından Hunter Biden'ın ticari anlaşmaları ve Joe Biden'ın Ukrayna'daki ABD adına yolsuzlukla mücadele çabaları ile ilgili olarak dayatılan komplo teorilerinin öznesi oldular.



Biden, 1993'te Kathleen Buhle ile evlendi ve Naomi, Finnegan ve Maisy adlı üç çocukları var. Çift, 2015'te ayrıldı ve 2017'de boşandı.



Biden, Mayıs 2019'da Güney Afrikalı film yapımcısı Melissa Cohen ile evlendi. Oğulları Mart 2020'de Los Angeles'ta doğdu.