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Elazığ'da oto servis, bakım ve onarım işi yapan İş adamı Mehmet Güleç, eski ve arızalı arabaların yedek parçalarını sanata dönüştürüyor.

Mustafa Uc'un haberine göre, Elazığ'da 40 yıldır otomobil sektöründe hizmet verdiğini belirten 60 yaşındaki Mehmet Güleç, iş yerinde zaman buldukça hurda araç parçalarıyla masa saati ve abajur yapıyor. Yaptığı işten keyif aldığını belirten Mehmet Güleç, "Boş zamanlarımda faydalı işler yapmaya çalışıyorum. Zamanımı değerlendiriyorum. Bu çerçevede daha önce engelli çocuklarımız için özel tasarım akülü tekerli sandalye imal etmiştim. Şimdi de hurda otomobil parçalarıyla çeşitli objeler yapmaya başladım" dedi.

Arabanın şanzıman ve rulman gibi parçalarından saat ve abajur yaptığını kaydeden Güleç, şunları söyledi: "Arabaları söküp bakıyoruz. Elimize geçen parçaları değerlendiriyoruz. Bu işe yeni başladım. Bugüne kadar 7-8 tane masa saati yaptım. Bunları gören arkadaşlarım çok beğendi. Büyük ilgi gördü. Hepsini hediye ettim. Bu işi şu an amatörce yapıyorum. Ama ilerleyen dönemlerde profesyonelce yapmayı düşünüyorum. Bu iş benim için çok kolay. Önemli olan malzemeyi temin edebilmek. Malzemeyi temin ettikten sonra uygulama aşaması keyifli oluyor. Ortaya güzel bir eser çıkması beni mutlu ediyor."