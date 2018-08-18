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İlk klasik otomobili olan 1964 model Citroen 2CV Döşova marka otomobilden tersten açılan kapısı ile Türkiye'de sadece 3 tane olduğunu da sözlerine ekleyen Köksal, "Benim için değeri paha biçilemez. Onlarca başka markalarda klasik otomobil yenilemesi ve tamiratı yaptım. Bu sevda para ile ölçülemez. Hurdalıklarda çürümeye yüz tutmuş ya da geri dönüşüme gitmek üzere çöplüklerde tutulan araçları toplamak, onların parçalarını bulmak, maddiyatın yanında zahmetli ve uzun süren bir süreç. Sigaramız yok, içkimiz yok, dedikodumuz yok, bizim tek hobimiz bunlarla uğraşmak. Bunlara yenilemek ve çıkıp bir Türkiye turu yapmak" diye konuştu.