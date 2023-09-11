Hurda yığınına döndü! Karı kocayı kaza ayırdı!
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, takla atıp otobüs durağına çarpan otomobilde bulunan 68 yaşındaki Filiz Ulaş öldü, aracı kullanan aynı yaştaki eşi Süleyman Ulaş ağır yaralandı. Tedaviye alınan Süleyman Ulaş'ın durumunun ağır olduğu bildirildi
Tekirdağ'da kaza, saat 07.30 sıralarında Malkara-Kaşan kara yolunun Izgar Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
TAKLA ATTI, DURAĞA ÇARPIP, TERS DÖNDÜ
DHA'da yer alan habere göre Keşan yönüne giden Süleyman Ulaş yönetimindeki otomobil, refüje çarptıktan sonra takla atıp, yol kenarındaki otobüs durağına çarpıp, ters döndü.
ARAÇTAN GÜÇLÜKLE ÇIKARILDILAR
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Süleyman Ulaş ile eşi Filiz Ulaş, ekipleri tarafından çıkarılıp, Malkara Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİNİN DURUMU AĞIR
Filiz Ulaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan Süleyman Ulaş'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.