Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Hürmüz Boğazı'na dair karar tasarısı veto edildi | Dış Haberler

        Hürmüz Boğazı'na dair karar tasarısı veto edildi

        Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyine sunulan, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğü sağlanmasına ilişkin karar tasarısı, Rusya ve Çin'in oylarıyla veto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 19:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı Bahreyn, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünü sağlamak için koordineli "savunma" önlemleri çağrısında bulunan bir karar taslağını konseye sundu.

        Konsey oturumunda yapılan oylamada karar taslağı 11 lehte oy alırken, Kolombiya ve Pakistan oylamada çekimser kaldı.

        Daimi üyeler Rusya ve Çin'in veto yetkileri sonrası karar taslağı oylamada veto edildi.

        Boğaz bölgesinde ticari deniz yollarını kullanmakla ilgilenen devletlerin "savunma amaçlı çabalarını koordine etmeye şiddetle teşvik edilmesi" çağrısı yapılan karar taslağında, bölgede seyrüseferin kapatılması ve engellenmesi girişimlerinin caydırılması talep edildi.

        "Sorumluluk" üzüntüsü

        Veto sonrası Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid el-Zeyani, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmaya "hakkının olmadığını" belirterek, karardan dolayı üzüntülerini dile getirdi.

        El-Zeyani, "Konsey, gecikmeksizin kararlı bir şekilde harekete geçilmesi gereken yasa dışı bir davranışla ilgili sorumluluğunu yerine getiremedi." ifadesini kullandı.

        Bahreyn, nisan ayı için BM Güvenlik Konseyi Başkanlığını üstlenmişti.

        *Fotoğraf: EPA/ALESSANDRO DELLA VALLE, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Murat Aksoy İle İyi Yaşam - 5 Nisan 2026 (Beyin Kanaması Ve Rehabilitasyon Rehberi)

        Beyin kanaması sonrası hayata dönüş: Fiziksel tıp ve rehabilitasyonun gücü! Beyin kanaması felç mi demek? Fiziksel tıp ve rehabilitasyon nedir, nasıl uygulanır? Dr. Murat Aksoy ile İyi Yaşam'a bu hafta Beyin Ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hakan Emmez ve Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Uzmanı Pro...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        Bugün Ne Oldu? 7 Nisan 2026'nın haberleri
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Baba-oğul cinayetinde itiraf!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        Kilis ve Osmaniye'ye milyarlık yatırım
        Kanadı kırık Kartal!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şırnaklı Hüsam, resimleriyle ABD'nin prestijli sanat okuluna birinci sıradan ve tam burslu kabul aldı
        Sigortada demokrasi şöleni
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        Hastaneye kaldırıldı
        Türkiye'den ulaştırmada kriz hamleleri
        Icardi'de aşkın sonu!
