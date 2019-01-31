BBC'nin Ukrayna haber sitesinde yer alan haberde, " İstanbul'daki Süleymaniye Camii'nde bulunan Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan'ın Rus asıllı olduğu iddia edilen metin kaldırıldı, Ukrayna tarafı tarihi gerçeği düzeltti" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından, "Adım adım tarihi gerçeği düzeltiyoruz. Büyükelçiliğin başvurusu üzerine Türk tarafı, Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan'ın Süleymaniye Camii'nde bulunan türbesindeki yazıdan, kendisinin Rus asıllı olduğu iddia edilen metni kaldırdı." açıklaması yapıldı.

— Ukraine in Turkey (@UKRinTR) January 25, 2019

Roksana ya da Hürrem Sultan ismiyle bilinen Kanuni Sultan Süleyman'ın eşinin doğum yeri tarihçiler tarafından bilinmese de, bu bilgiler ışığında Hürrem Sultan'ın Ukrayna'nın Rohatyn şehrinden olduğu gösterildi.

Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği'nden BBC'ye yapılan açıklamada, Hürrem Sultan'ın türbesinde yer alan biyografisinin yanlış olduğu, büyükelçi tarafından geçen yıl farkedildiği ve kendisinin değişiklik için hemen harekete geçtiği ifade edildi. Geçen yılın sonlarında diplomatlar tarafından Türkiye'ye yazılı talepte bulunarak, Hürrem Sultan'ın Ukrayna asıllı olduğu bilgisiyle değiştirildi.

Elçilik sözcüsü Bogdan Konoplyasty, "Türk tarafı talebimize çok hızlı şekilde karşılık verdi ve tüm işlemler olabildiğince çabuk gerçekleştirildi, bunun için çok minnettarız. İyi bilinen tarihi kaynaklarda Roksana'nın Ukrayna'dan geldiği ifadeleri yer alır, biz de Türk tarafına bunları ilettik. Önceki metinde, Hürrem Sultan'ın Rus soyundan geldiği yazıyordu, şimdi ise Ukrayna'nın Rohatyn şehrinden bir rahibin kızı ifadesi yer alıyor" açıklamasında bulundu.

HÜRREM SULTAN KİMDİR?

Lehistan Krallığı'nın sınırları içerisinde bulunan Rutenya'dan (Ukrayna) Tatar akıncılar tarafından kaçırılarak, Kırım Hanı'nın himayesinde Topkapı Sarayı'na getirildiği düşünülen Avrupa'da Roksana adıyla bilinen Hürrem Sultan, Kanuni Sultan Süleyman'ın resmi nikahlı eşidir ve bu özelliğiyle Osmanlı tarihinde bir ilk olmuştur. Şehzade Mehmed, Mihrimah Sultan, Şehzade Abdullah, Şehzade Bayezid, Şehzade Cihangir ve daha sonra padişah olan II. Selim'in ise annesidir.

Kösem Sultan ile birlikte Osmanlı tarihinin en güçlü kadın sultanlarından birisi olarak kabul edilmektedir.