Hürriyet Gücer futbolu bıraktı

Süper Lig'te 303, 1'inci Lig'te ise 56 kez forma şansı bulan tecrübeli oyuncu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"10 yaşında başladığım futbol kariyerime iyisiyle kötüsüyle birçok anı sığdırdım. Hep elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak taşıdığım formanın hakkını vermek için çabaladım. Artık futbola değil ama futbolculuk kariyerime noktayı koyma vakti.. Beni yetiştiren ve bana emeği geçen hatalarımdan ders çıkarmamı sağlayan tüm hocalarıma teşekkürü bir borç bilirim. Tekrardan yeşil çimlerde karşılaşmak dileğiyle."

GEÇTİĞİMİZ SEZON ESKİŞEHİRSPOR'DA FORMA GİYDİ

Futbolculuk kariyerine 36 yaşında son veren Hürriyer Gücer, Nevşehirspor'da futbola başladı. Sonrasında Ankaraspor, Ankaragücü, Gaziantepspor'un formasını terleten Gücer, son olarak geçtiğimiz sezon Eskişehirspor'da yer almıştı.

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