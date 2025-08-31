Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gençlerbirliği Hüseyin Eroğlu: Oyun ve skor anlamında lig yeniden başlayacak - Gençlerbirliği Haberleri

        Hüseyin Eroğlu: Oyun ve skor anlamında lig yeniden başlayacak

        Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Fenerbahçe müsabakasının ardından, "Bundan sonra hem oyun anlamında hem skor anlamında lig yeniden başlayacak" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2025 - 22:34 Güncelleme: 31.08.2025 - 22:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Lig yeniden başlayacak"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Fenerbahçe’ye 3-1 mağlup oldu.

        "SAVAŞ VERMEN GEREKİYOR"

        Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Maçın ilk yarısında maçın içine giremedik. Agresif isteğimiz ve coşkumuz düşüktü. Rakibin pas yapmasına izin verdik ki bireysel bir hata yüzünden kalemizde golü gördük. Duran top organizasyonundan golü bulabilirdik. Beraberlik golü gelmiş olsaydı olay farklı bir duruma geçebilirdi ama bunu başaramadık. Yine de çok basit hatalardan yediğimiz gollerle 3-0 geriye düştük. Maç kaybedebilirsin ama mücadele etmen gerekiyor. Bir savaş vermen gerekiyor. Taktiksel anlamda da organize olman gerekiyor. İkinci yarı hamlemizi savunma anlamında değil hücum anlamında yaptık ki 3-0’dan skoru korumaya değil formasyon anlamında da değişikliğe gittik. Ön alan baskısına çıktık. Topa sahip olduğumuz bir dönem vardı. 8’e yakın şut girişimimiz vardı. Belki tercih anlamında doğru yapsaydık 3-2’ye getirebilirdik. Futbol 90 dakikalık bir oyun. Hamlelerimize son bölümde yine Niang’ı dahil ettik. Ön tarafı baskıya çıkarttık. Rakibin kadrosunun güçlü olması, antrenör değişikliği, diğer oyuncuların da görev alması onlar için avantaj" diye konuştu.

        "OYUN VE SKOR ANLAMINDA LİG YENİDEN BAŞLAYACAK"

        Sakatlıktan çıkan oyuncuların milli arada daha iyi duruma geleceğini belirten Eroğlu, "Birkaç transferle ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Milli ara bizim için önemli. Bundan sonra hem oyun anlamında hem skor anlamında lig yeniden başlayacak" ifadelerini kullandı.

        Ayrıca Eroğlu, Onyekuru ve Etebo’nun milli takım arasından sonra çok daha dinamik ve hırslı döneceğini sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Samsunspor’un taraftar grubuna saldırı: 1 ağır yaralı
        Samsunspor’un taraftar grubuna saldırı: 1 ağır yaralı
        Sivas, Denizli ve Karabük'te yangın
        Sivas, Denizli ve Karabük'te yangın
        'Düğüne geldım yalanı'
        'Düğüne geldım yalanı'
        TEKNOFEST Mavi Vatan kapanış töreniyle sona erdi
        TEKNOFEST Mavi Vatan kapanış töreniyle sona erdi
        İsrail: Ebu Ubeyde Gazze'de öldürüldü
        İsrail: Ebu Ubeyde Gazze'de öldürüldü
        Türk bilim insanından 4 gündür haber alınamıyor
        Türk bilim insanından 4 gündür haber alınamıyor
        Sumud Filosu Gazze'ye doğru yola çıktı
        Sumud Filosu Gazze'ye doğru yola çıktı
        Kızını öldürüp salona gömdüler! Dehşet saçan cinayet 7 yıl sonra ortaya çıktı
        Kızını öldürüp salona gömdüler! Dehşet saçan cinayet 7 yıl sonra ortaya çıktı
        "İşine son verilmiş"
        "İşine son verilmiş"
        "Türkiye'den kaçmadım"
        "Türkiye'den kaçmadım"
        500 liralık şofben parası cinayeti! Katilin evi yandı
        500 liralık şofben parası cinayeti! Katilin evi yandı
        Trump'tan Chicago'ya mesajı: Ya çözün ya da biz geliyoruz
        Trump'tan Chicago'ya mesajı: Ya çözün ya da biz geliyoruz
        Yakın gelecekte bekleyen tehlike
        Yakın gelecekte bekleyen tehlike
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
        1 Nisan 2026’da 5G dönemi başlayacak
        1 Nisan 2026’da 5G dönemi başlayacak
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!