Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Hüseyin Eroğlu ve Önder Karaveli'den Habertürk Spor'a derbi yorumu! - Galatasaray Haberleri

        Hüseyin Eroğlu ve Önder Karaveli'den Habertürk Spor'a derbi yorumu!

        Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluk umudunu son haftaya taşıdı. Djiku'nun 21. dakikada kırmızı kart görmesiyle uzun süre 10 kişi mücadele eden sarı-lacivertlilere üç puanı getiren golü 71. dakikada Çağlar Söyüncü kaydetti. Mücadele sonrasında teknik direktörler Hüseyin Eroğlu ve Önder Karaveli karşılaşmayı HT Spor için değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2024 - 14:43 Güncelleme: 20.05.2024 - 14:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eroğlu ve Karaveli'den HT Spor'a derbi yorumu!
        ABONE OL
        ABONE OL
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
        İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        İran Cumhurbaşkanı’nın helikopteri nasıl düştü? 
        İran Cumhurbaşkanı’nın helikopteri nasıl düştü? 
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        Akıncı, Van Gölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi
        Akıncı, Van Gölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        İran’ı ne bekliyor?
        İran’ı ne bekliyor?
        Korhan Berzeg'in babasının mezarı taşındı
        Korhan Berzeg'in babasının mezarı taşındı
        Jean Onana'ya silahlı saldırı!
        Jean Onana'ya silahlı saldırı!
        Korkunç! İddianame açıklandı
        Korkunç! İddianame açıklandı
        Haydarpaşa'da tarihe yolculuk
        Haydarpaşa'da tarihe yolculuk
        'Boşanma' açıklaması
        'Boşanma' açıklaması
        "Orada onlar değil ben olmalıydım"
        "Orada onlar değil ben olmalıydım"
        Kırmızı kart kararı doğru mu?
        Kırmızı kart kararı doğru mu?
        "Fenerbahçe'nin onur skoru"
        "Fenerbahçe'nin onur skoru"
        "Fon akışında öngördüğümüzden büyük bir artış var"
        "Fon akışında öngördüğümüzden büyük bir artış var"
        Yüzünün yeni hali tartışmalara yol açtı!
        Yüzünün yeni hali tartışmalara yol açtı!
        Olaylar böyle başladı!
        Olaylar böyle başladı!
        76 yaşında 30 yaşında gösteren kainat güzeli!
        76 yaşında 30 yaşında gösteren kainat güzeli!
        Costner ile buluştu
        Costner ile buluştu