Hüseyin Eroğlu ve Önder Karaveli'den Habertürk Spor'a derbi yorumu! Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluk umudunu son haftaya taşıdı. Djiku'nun 21. dakikada kırmızı kart görmesiyle uzun süre 10 kişi mücadele eden sarı-lacivertlilere üç puanı getiren golü 71. dakikada Çağlar Söyüncü kaydetti. Mücadele sonrasında teknik direktörler Hüseyin Eroğlu ve Önder Karaveli karşılaşmayı HT Spor için değerlendirdi

Habertürk Giriş: 20.05.2024 - 14:43 Güncelleme: 20.05.2024 - 14:43 facebook

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