Hüseyin Yücel'den Mourinho açıklaması: Maliyetin mantığı yoktu...

Giovanni van Bronckhorst'u teknik direktörlük görevine getiren Beşiktaş'ta İkinci Başkan Hüseyin Yücel suskunluğunu bozdu. Bir televiyon programına konuk olan Hüseyin Yücel, Jose Mourinho hakkında da konuştu.

"MALİYETİN MANTIĞI YOKTU"

Jose Mourinho'nun maliyetini uygun bulmadıklarını belirten Hüseyin Yücel, "Mourinho süreci tam bir yılan hikayesine döndü. Biz görüşme gerçekleştirdik ve teklifte bulunduk. Bulunduğumuz teklifin 3-4 katı teklif geldiği için kabul etmek durumunda kaldı diye düşünüyorum. Beşiktaş'ın o maliyetlere çıkma ihtimali yoktu. Parası olmadığı için değil, maliyetin mantığı olmadığından dolayı" dedi.

Transfer açıklamasında bulunan Yücel, "Kesinlikle üst düzey transferler yapılacak ama emekli olmaya yakın olan oyuncularla görüşmüyoruz. Son durağı Türkiye ya da Arabistan olan oyunculara karşı daha çekimseriz. Onların yerine daha genç, yarın öbür gün satabileceğimiz oyuncularla ilgileniyoruz. İlla ki lider oyuncu lazım. Onlarla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"SÜRPRİZ! SÖZ VERİYORUM"

"Taraftarlar sizin bir sürpriz yapabileceğini düşünüyor. Bir sürpriz yapmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna Hüseyin Yücel, "Bunun sözünü veriyorum. İnşallah diyorum." diye konuştu.