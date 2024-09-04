Hüseyin Yücel'den Türk Eğitim Vakfı'na destek

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, bir televizyon kanalında “Bir Destek, Bir Gelecek: Eğitime Devam” canlı yayınına katıldı.

Yücel, canlı yayında, Beşiktaş Futbol A Takımı'nın Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyon olduğu maçta kullanılan futbol topu için 1 milyon 903 bin liralık bağışta bulundu. Yücel, futbol topunun Beşiktaş JK Müzesi’nde sergileneceğini ifade etti.

Hüseyin Yücel, canlı yayında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Çok anlamlı bir işe imza atılıyor. Eğitim sorununu çözmeden kalkınabilen bir ülke yok. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği hedefe eğitim meselesini çözerek ilerleyebiliriz.”