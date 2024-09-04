Hüseyin Yücel'den Türk Eğitim Vakfı'na destek
Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Türk Eğitim Vakfı'nın bir televizyon kanalında düzenlediği canlı yayınına katılıp destek verdi
Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, bir televizyon kanalında “Bir Destek, Bir Gelecek: Eğitime Devam” canlı yayınına katıldı.
Yücel, canlı yayında, Beşiktaş Futbol A Takımı'nın Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyon olduğu maçta kullanılan futbol topu için 1 milyon 903 bin liralık bağışta bulundu. Yücel, futbol topunun Beşiktaş JK Müzesi’nde sergileneceğini ifade etti.
Hüseyin Yücel, canlı yayında yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“Çok anlamlı bir işe imza atılıyor. Eğitim sorununu çözmeden kalkınabilen bir ülke yok. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği hedefe eğitim meselesini çözerek ilerleyebiliriz.”